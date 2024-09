Novo Nordisk und Eli Lilly dominieren momentan den Markt für Abnehmspritzen und haben Anlegern teils schon hohe Gewinne eingebracht. Ein Biotech-Geheimtipp könnte sich für spekulative Anleger jetzt aber besonders lohnen.

Auf über 100 Milliarden US-Dollar soll der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion laut Experten wie Goldman Sachs bis zum Jahr 2030 anwachsen. Schon jetzt feiern Unternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly mit ihren Abnehmpräparaten Wegovy (Novo Nordisk) und Zepbound (Eli Lilly) große Erfolge. Eli Lilly konnte erst zuletzt nach der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen einen kräftigen Kurssprung an der Börse hinlegen.

Die beiden Unternehmen sind durch ihre Stellung als „First Mover“ im Markt der Gewichtsreduktion und ihre umfangreiche Pipeline an Medikamenten für Anleger ein logisches und einigermaßen sicheres Investment, wenn man an diesem Sektor interessiert ist. Durch das Anwachsen des Marktvolumens dürften in Zukunft aber auch weitere Player in das Geschäft drängen. Ein Titel hat dabei das Potenzial, spekulative Anleger reich zu machen. Zumindest ist die Performance bisher beeindruckend.

Aktie von Viking Therapeutics ist eines der heißen Eisen im Biotech-Sektor

Mit einem Wachstum von über 300 Prozent innerhalb eines Jahres ist Viking Therapeutics gerade einer der Durchstarter im Biotech-Sektor und könnte für Eli Lilly und Novo Nordisk zu einem ernsthaften Konkurrenten werden. Viking verfügt nämlich über einen eigenen Abnehmwirkstoff mit dem Namen VK2735, der momentan in klinischen Studien als Spritze und Pille getestet wird. Und die Ergebnisse bisher sind alles andere als schlecht. Im Vergleich zu anderen Präparaten führte VK2735 in einer Phase-2-Studie zu einer deutlich schnelleren Gewichtsabnahme bei ungefähr gleichen Nebenwirkungen. Im Schnitt verloren Patienten innerhalb von 13 Wochen 13,1 Prozent mehr Gewicht als die Menschen in der Kontrollgruppe.

Zum Vergleich: Bei Wegovy von Novo Nordisk gibt es Studiendaten, die bei Patienten eine Gewichtsabnahme von um die 15 Prozent feststellten – nach 68 Wochen. Zepbound von Eli Lilly erreichte im Schnitt einen Gewichtsverlust von 21 Prozent nach 72 Wochen. Zudem scheint der Effekt bei VK2735 auch nach längerer Behandlung nicht zu stagnieren. Das Mittel hat also das Potenzial, den Markt durchzurütteln, wenn der Wirkstoff die nun folgende Phase-3-Studie übersteht und danach zugelassen wird. Viking sollte dabei die Ressourcen haben, um das Medikament erfolgreich am Markt zu platzieren. Im zweiten Quartal besaß der Konzern 942 Millionen US-Dollar an Cash und kurzfristigen Anlagen bei Betriebsausgaben von 124,6 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten.

Das Risko bei Viking Therapeutics nicht ignorieren

Ohne Risiko ist eine Anlage bei Viking Therapeutics aber nicht. Momentan erwirtschaftet das Unternehmen noch keine Erlöse, viel hängt von der Zulassung des hauseigenen Abnehmpräparates ab, obwohl der Konzern auch an anderen Medikamenten forscht. Die Chance für Anleger besteht aber vor allem in dem Durchbruch bei der Gewichtsreduktion. Zudem ist über die Langzeitwirkungen aller Wirkstoffe noch nicht viel bekannt.

Trotz allem: An der Wall Street raten derzeit alle zehn Analysten, die die Aktie beobachten, zum Kauf. Das durchschnitliche Kursziel beträgt über 112 US-Dollar und entspricht einem Upside von fast 93 Prozent. Zumindest ein kleiner Posten könnte Anleger dieser Geheimtipp durchaus wert sein.

