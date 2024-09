In den vergangenen 14 Tagen stieg der Hang Seng Index um 22 Prozent. Auch den MSCI Emerging Markets ETF ziehen die starken China-Aktien nach oben. Doch ist es mittlerweile zu spät, um noch einzusteigen?

Chinesische Aktien befinden sich in einer Rallye. "Chinas Regierung plant ein Volumen von mehr als 250 Mrd. EUR an Konjunkturhilfen. Zudem wurde der Mindestreservesatz um 0,50% auf 9,50% gesenkt. Der Wochenreposatz war von 1,70% auf 1,50% reduziert worden", schreibt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG in seinem Hellmeyer-Report. Auch deswegen steigen China-Aktien wieder. Doch sollte man jetzt noch investieren?

China-Aktien mit Rallye - Diese ETFs eignen sich

Die Börse in China ist speziell. Aufgrund vieler Einmischungen der Politik ist der Markt längst nicht so frei, wie hierzulande. Das merken Anleger auch immer wieder. Lange Jahre litt der Aktienmarkt in China aufgrund der zahlreichen Eingriffe der Politik. Dies hat die Partei in China verstanden und lockerte bereits Anfang des Jahres. Nachdem eine erste Rallye an der Börse verpuffte, gab es nun erneute Lockerungen. In der Folge stieg der chinesische Index Hang Seng in den vergangenen 14 Tagen um 22 Prozent. Weil der Chart einen doppelten Boden bildete und damit ein Umkehrmuster, dürfen Anleger durchaus berichtigt auf eine Fortsetzung der Rallye hoffen. In den nächsten Monaten kann es charttechnisch nochmals um rund 50 Prozent hochgehen.

Allerdings bleibt der China-Trade riskant. Von Einzelaktien ist eher abzuraten. Einzelne ETFs mit geringer Gewichtung können sich aber lohnen. Etwa der iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) setzt auf 656 chinesische Aktien, wobei die Gewichtung der Top-Aktien etwas sehr hoch ist. Dahingegen setzt der HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD lediglich auf 30 Aktien, was ein gewisses Risiko sein kann. Anleger bedenken das.

Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, um von der China-Rallye zu profitieren:

Auch beliebter MSCI Emerging Markets ETF zieht an

Wie wir bereits Anfang der Woche schrieben, zieht auch der MSCI Emerging Markets ETF - also der ETF der Schwellenländer-Aktien - deutlich an. Im Artikel MSCI World geschlagen: Dieser ETF performt aktuell viel besser - Jetzt kaufen? schrieben wir: Denn jahrelang war der Emerging Markets ETF schlecht, weil immer etwas war in den Schwellenländern. Dort läuft es schon seit Jahren nicht. Doch weil gerade die chinesische Börse in diesem Jahr wieder anzog und vor allem für den Anstieg des Schwellenland-Produkts verantwortlich war, könnte es beim Emerging Markets ETF auch in den kommenden Monaten weiter bergauf gehen. Ein schwächer werdender US-Dollar, ein starker indischer Markt und auch eine stärker werdende chinesische Börse könnten dafür zukünftig verantwortlich sein. Immerhin macht China mit 22,5 Prozent, Indien mit 19 Prozent gefolgt von Taiwan mit 18 Prozent.

Natürlich könnte der China-Taiwan-Konflikt noch zu Problemen führen, weswegen Anleger den MSCI Emerging Markets ETF lediglich beimischen und nicht zu stark darauf setzen. Doch dies ist ein gutes Vehikel, um unter Risikoaspekten dennoch von der Rallye rund um China-Aktien zu profitieren. Ein möglicher ETF dafür ist dann der SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

