Es gibt sie: Aktien, die seit fast 100 Jahren steigen. Anleger können mit diesen Werten langfristig sehr hohe Renditen inklusive Dividende einfahren. Welche Papiere jetzt zu den besten Aktien aller Zeiten zählen.

Diese Aktien steigen seit 100 Jahren

Um 16,29% Prozent pro Jahr steigt diese Aktie - Und das seit 1925! Solche Aktien sind an der Börse rar gesät. Doch es gibt sie. Dabei sind die Renditen als Kursplus und reinvestierte Dividende zu verstehen. Und Anleger wundern sich nicht: Die ersten 5 Aktien, welche in den letzten 98 Jahren die meiste Rendite brachten, sind mit Fragezeichen gekennzeichnet. Die vollständige Liste inklusive drei Empfehlungen der BÖRSE ONLINE Redaktion finden Sie in diesem Video.

Spannend ist, dass sich auf dieser Liste auch sehr viele bekannte Namen wiederfinden. Wie etwa IBM, Coca Cola, Pepsi, Deere & Co oder auch Johnson & Johnson sowie Exxon Mobil. Und eine dieser Aktien beleuchten wir jetzt näher:

Coca Cola-Aktie steigt seit 98 Jahren

Die Coca-Cola-Aktie ist ein klassischer Warren Buffett-Wert, auf den er seit Jahrzehnten setzt und durch Dividenden Milliarden erzielt. Die Aktie hat in den letzten 98 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 12,71% erwirtschaftet. Nach dem Überschreiten der 200-Tage-Linie zeigt die Aktie seitdem einen soliden Aufwärtstrend, unterstützt durch die 50-Tage-Linie. Obwohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,6 etwas höher liegt, ist die Dividendenrendite von 2,83% attraktiv, da die Dividende jährlich erhöht wird. Für langfristige Investoren gilt Coca-Cola als sicherer Hafen. Auch das organische Wachstum von 6% jährlich sowie das von der City Bank angehobene Kursziel von 85 USD bestätigen die positive Prognose. Coca-Cola profitiert von strategischen Umstellungen, insbesondere durch die Konzentration auf Sirup und Energy-Drinks, sowie Partnerschaften mit Unternehmen wie Bacardi und Jack Daniels, was weiteres Wachstumspotenzial verspricht.

Coca-Cola hat sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld gut behauptet. Die Abspaltung des Asset-Heavy-Geschäfts und die Fokussierung auf das Kerngeschäft (Sirupherstellung) trugen zur Stärkung der Marke bei. Besonders das wachsende Segment der Energy-Drinks, Partnerschaften mit Unternehmen wie Bacardi und Jack Daniels sowie strategische Schritte zur Diversifizierung stärken die Position der Aktie. Trotz der Inflation bleibt Coca-Cola konkurrenzfähig gegenüber Marken wie PepsiCo.

Welche zwei Aktien, welche seit fast 100 Jahren steigen wir noch empfehlen und welches die fünf besten Aktien der letzten 100 Jahre sind

