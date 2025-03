Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt, und die Aktie zieht daraufhin deutlich an. Bedeutet das nach Jahren endlich den Turnaround für den beliebten Dividendentitel? Und wie hoch kann es jetzt mit den Kursen gehen?

Die Aktie der DHL (ehemals Deutsche Post) befindet sich inzwischen seit Jahren trotz günstiger Bewertung (KGV 10,7) und hoher Dividendenrendite (5,13 Prozent) in der Seitwärtsbewegung. Doch am Donnerstag hat das Unternehmen neue Zahlen vorgelegt, die womöglich nun den endgültigen Turnaround auslösen könnten.

DHL Group-Aktie (Deutsche Post) im Aufwind

So erwirtschaftete das Unternehmen ein EBIT von 5,9 Milliarden Euro, was zwar sieben Prozent unter den Vorjahreswerten lag, aber besser war als von den Analysten erwartet. Das lag in erster Linie an einem guten Expressgeschäft. Der Umsatz kletterte derweil weiter von 81,8 Milliarden Euro auf 84,2 Milliarden Euro.

Die Dividende soll mit 1,85 Euro auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

In 2025 soll sich das Tagesgeschäft langsam weiter erholen, allerdings blieb die DHL bei ihrem Ausblick wie erwartet vorsichtig. Zudem soll ein weiteres Sparprogramm den Margen des Unternehmens helfen. Unter anderem sollen 8.000 Jobs sozial verträglich abgebaut werden.

Endlich der Turnaround für die Dividendenaktie?

Analysten reagierten bei der beliebten Dividendenaktie positiv und Anleger hoben das Papier um 2,2 Prozent nach oben. Damit zeichnet sich mit Blick auf das Chartbild immer mehr ein Turnaround bei der DHL-Aktie ab.

Denn der Titel stieg kürzlich bereits über die 200-Tage-Linie bei 37,28 Euro und könnte nach diesem Kaufsignal ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

TradingView DHL Chart 1 Jahr

