Die Disney-Aktie ist eigentlich ein Wert für die Ewigkeit, doch in den letzten Jahren arg unter Druck geraten. Ist die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung nun ein Signal zum Einstieg bei der Traumfabrik?

Fast jeder kennt und liebt die Traumfabrik Disney mit ihren markanten Charakteren, prägenden Filmen und dem dazugehörigen Gefühl einer glücklichen Kindheit. Doch bei dem Unternehmen Disney selbst lief es in den vergangenen Jahren nicht mehr allzu gut.

Disney am Abgrund

Das Unternehmen hatte mit hohen Kosten zu kämpfen, während es gleichzeitig durch seine Content-Entscheidungen in einen Kulturkampf geriet und viele Zuschauer dem als “Woke” betitelten Konzern den Rücken zuwandten.

Im Zuge der Corona-Pandemie kam es aber noch schlimmer. Die Schließung der für den Konzern wichtigen Themenparks führten endgültig auch in eine operative Schieflage und zu einer Aussetzung der Dividende im Jahr 2020.

Turnaround bei der Disney-Aktie

Seit diesen Ereignissen sind fast vier Jahre vergangenen und die Traumfabrik hat einiges hinter sich gebracht. Nach dem CEO-Wechsel auf den zuvor bereits 20 Jahre amtierenden Bob Iger zeigte der operative Trend zuletzt aber wieder deutlich nach oben.

So sparte der Konzern Kosten durch Massenentlassungen ein, produzierte weniger Content für den Streaming-Dienst Disney+ und setzte gleichzeitig Preiserhöhungen durch. Zudem kündigte das neue Management unter Iger ein Ende der ideologisierten Filmproduktion an, konkret wolle man die Diskussionen beenden, hieß es. Dies hatte auch zur Folge, dass einige Filme zeitlich nach hinten verschoben und teilweise gänzlich überarbeitet worden.

Endlich wieder Dividende bei der Disney-Aktie

Die positive operative Entwicklung hatte nun auch zur Folge, dass Disney erstmals seit 2019 wieder die Ausschüttung einer Dividende ankündigen konnte. Diese fällt zwar aufgrund der aktuell geringeren Margen und der hohen Schuldenlast noch etwas kleiner aus als zuvor, doch unter dem Strich ist dies ein klares Signal an die Anleger, dass es dem Konzern wieder wesentlich besser geht.

Konkret erhalten Aktionäre übrigens 0,277 Euro je Aktie auf Basis der aktuellen Wechselkurse, wenn sie den Titel am 08.12. (Ex-Dividendentag) halten. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 0,35 Prozent.

Auch wenn Disney damit definitiv kein Dividendenmonster ist, selbst wenn man den Turnus einer halbjährlichen Zahlung von vor der Corona-Pandemie wieder aufnimmt, so kann ein Investment bei dem Unternehmen jetzt definitiv interessant sein.

Ist die Disney-Aktie jetzt ein Kauf?

So besteht weiterhin die Chance, sich eine echte Jahrhundertaktie mit ikonischen Marken in einer schwierigen Unternehmensphase zu sichern, die der Konzern, wenn man auf dem operativen Kurs bleibt, in einigen Jahren aber auch wieder verlassen sollte. Dementsprechend bieten sich sowohl Aussichten auf Kurssteigerungen als auch Dividendenerhöhungen in den kommenden Jahren, wenngleich natürlich eine Spekulation auf den operativ angeschlagenen Wert auch gewisse erhöhte Risiken birgt.

Wer trotzdem auf die Aktie setzen möchte, der kann dies tun, sollte aber die notwendigen Nerven und auch den entsprechenden Anlagehorizont mitbringen, denn der Turnaround bei Disney kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Übrigens: Auch Börse Online ist optimistisch für den Wert und hat diesen zuletzt im November zum Kauf empfohlen. Überdies handelt es sich bei der Aktie auch um eine der Top-Positionen im Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index – mehr dazu erfahren Sie hier.

