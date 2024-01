Wer andere Anleger am Markt schlagen möchte, der muss an die wichtigen Infos herankommen, bevor alle anderen Sie erhalten. Mit diesem Tool gibt es eine fast 100 prozentige Gewinnchance. Auf welche Aktien es aktuell setzt.

16 von 18 Trades sind aufgegangen. Seit Golo T. Kirchhoff seinen Börsendienst "Das Kirchhoff-System" gestartet hat, gibt es eine fast 100-prozentige Gewinnchance. Dabei resultierte für Anleger teils ein Gewinn von 21,95 Prozent innerhalb einen Tages mit einem DAX Call oder 13,80 Prozent Gewinn innerhalb von 14 Tagen mit der Aktie von Snowflake. Allerdings kann es natürlich auch mal zu Verlusten kommen. Beispielsweise ein Trade auf die Aktie von Pure Storage wurde mit einem Verlust von 5 Prozent geschlossen.

Diese Aktie empfiehlt Golo T. Kirchhoff jetzt

Nicht im Börsenbrief, aber im letzten Youtube-Video hat Golo T. Kirchhoff folgende Aktie empfohlen: International Flavors & Fragrances. Dazu sagt Kirchhoff: "Die Aktie ist von der charttechnischen Seite ein interessanter Titel. Seit 2018/2019 hat sie ein Hoch erreicht. Seitdem hat sich ein Doppelhoch ausgebildet und durch die 100 Dollar-Horizontlinie ist sie erst mal durchgerasselt wie geschnitten Brot. Bis auf 55 Dollar runter. Auf einer interessanten Seite knackt der Kurs die 79,74 Dollar, also den EMA 200 auf Tagesbasis, dann katapultiert es diesen Wert in eine Zone von 110 Dollar."



Außerdem verrät Kirchhoff: "Die Dividendenrendite ist das Interessante an diesem Titel. Die liegt aktuell bei 4,11 Prozent. Aber IFF spezialisiert sich eben auf einen besonderen Marktbereich mit Düften und Aromen. Aber viele vergessen auch, dass wir im Beautybereich unterwegs sind, also was Körperpflege betrifft. Und dort hat International Flavors jetzt aktuell die Zusammenarbeit erweitert, was Körperpflege-Produkte betrifft."

Seit Golo T. Kirchhoffs Empfehlung der Aktie hat die IFF-Aktie bereits um vier Prozent innerhalb einer Woche zugelegt.

So finden Sie die besten Aktien, bevor der Mainstream davon erfährt

Sie können sich jetzt für das Kirchhoff-System und die zweite Runde der exklusiven Gruppe anmelden. Hier geht es zum Börsenbrief



Mit seiner Chartanalyse, gepaart mit wichtigen fundamentalen Daten, sucht Golo T. Kirchhoff die besten Aktien heraus und identifiziert sie, bevor alle am Markt es tun. Zudem liefert Golo T. Kirchhoff auch viele Einblicke in die Makro-Trends an der Börse. In einer der jüngsten Ausgaben des wöchentlichen PDFs schrieb er: "Die Ergebnisse des vierten Quartals 2023 der US-Investmentbanken und die Entwicklungen im KI-Sektor werden für das Jahr 2024 wegweisend sein. Diese Trends spiegeln eine Zeit wider, in der sich Finanzmärkte und Technologiebranchen in einer beispiellosen Geschwindigkeit entwickeln und miteinander verflechten. Für Investoren und Unternehmen eröffnen sich in dieser Ära der Transformation sowohl an der Wall Street als auch in der KI-Branche bedeutende Chancen. Die Art und Weise, wie diese beiden mächtigen Sektoren ihre jeweiligen Herausforderungen meistern, wird nicht nur ihre eigene Zukunft prägen, sondern auch tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Technologielandschaft haben."

Neben tagesaktuellen Nachrichten und neuen Käufen und Verkäufen per Messenger, erhalten Käufer des Börsenbriefs jede Woche eine ausführliche Übersicht über die Trades, die Historie der Gewinne und Verluste und die wichtigsten Infos über die Makrotrends an der Börse.

