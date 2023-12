Morningstar empfiehlt jetzt 10 Aktien, die bis zu 6,49 Prozent Dividendenrendite aufweisen. Dabei steigern alle Unternehmen ihre Dividende kräftig und sind laut Morningstar auch zeitgleich stark unterbewertet. Um welche Aktien es sich handelt.

10 unterbewertete Dividenden-Aktien, die Morningstar jetzt zum Kauf empfiehlt

Aktie Price/Fair Value Dividendenrendite Albemarle 0,43 1,24% Baxter International 0,54 3,22% Lithia Motors 0,54 0,74% Polaris 0,57 2,87% Discover Financial Services 0,57 3,11% Res Med 0,60 1,25% Comerica 0,60 6,49% Estee Lauder 0,62 2,13% Pfizer 0,64 5,38% Eastman Chemical 0,66 3,86%

Expertin Susan Dziubinski hebt derweil drei Vorteile hervor, die Dividendenwachstums-Aktien aufweisen:

1. "Unternehmen mit steigenden Dividenden sind in der Regel profitabel und finanziell gesund – zwei wertvolle Eigenschaften in Zeiten wirtschaftlicher Abschwächung, ein Szenario, das viele Marktbeobachter für das Jahr 2024 erwarten."

2. Diese Unternehmen haben oftmals Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Dadurch haben sie eine gute Preissetzungsmacht und können die Margen für gute Gewinne hoch halten

3. "Dividendenwachstumsaktien neigen dazu, weniger volatil zu sein als der gesamte Aktienmarkt und sind daher attraktive Anlagen, um ein wenig Verteidigung zu betreiben."

Und auf diese unterbewerteten Dividendenwachstums-Aktien setzt Morningstar jetzt:

Übrigens: Mit dem BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index setzen Sie auch immer auf starke Dividenden-Aktien, die im Kurs steigen und ihre Dividende erhöhen.

Morningstar sieht viel Potenzial bei diesen Aktien

So zeigt sich, dass das Lithium-Unternehmen Albemarle laut Morningstar aktuell das größte Kurspotenzial aufweist, auch wenn die aktuelle Dividendenrendite mit 1,24 Prozent nicht allzu hoch ist. Doch die US-Experten schreiben: "Morningstar-Stratege Seth Goldstein geht davon aus, dass sich die Lithiumnachfrage bis 2030 mehr als verdreifachen wird, was Albemarle ein solides Dividendenwachstumspotenzial für die Zukunft bietet; Wir gehen davon aus, dass der Gewinn in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich etwa 30 % des Nettogewinns betragen wird. Die Albemarle-Aktie wird 57 % unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts von 300 US-Dollar gehandelt."

Die höchste aktuelle Dividendenrendite auf der Liste hat derweil Comerica. Dabei ist Comerica eine US-Bank, die sich vor allem auf gewerbliche Kredite spezialisiert hat. Mit der aktuellen Dividendenrendite von 6,49 Prozent und einem Abstand von 67 Prozent zum fairen Kurs von 73 Dollar hat die Comerica-Aktie einiges an Potenzial. Doch Morningstar warnt Anleger auch: "Die Ergebnisse des dritten Quartals waren oberflächlich betrachtet anständig, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Rentabilität kurzfristig verschlechtern wird, da die Nettozinserträge weiter sinken und die Ausgaben tendenziell steigen. Wir gehen davon aus, dass sich das Muster im Jahr 2024 abflacht."

So ist vielleicht nicht jede Dividendenwachstums-Aktie ein Selbstläufer. Doch weil Morningstar zusätzlich eine ordentliche Unterbewertung ausmacht, können Anleger sich die 10 Aktien genau anschauen.

