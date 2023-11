Im exklusiven Interview verrät Börsen-Experte Dr. Hendrik Leber, warum der Standort Deutschland plötzlich wieder zu den Gewinnern zählen kann, welche Börsen-Überraschungen er für 2024 erwartet und welche Aktien jetzt besonders stark steigen können.

Für den neuen Youtube-Kanal namens BÖRSE ONLINE haben wir den Acatis-Gründer und Fondsmanager Dr. Hendrik Leber interviewt. Dabei wollten wir von ihm auch wissen, welche drei positiven Überraschungen er für 2024 sieht. Darauf angesprochen sagt Leber: "Ich fange mal mit dem aktuellen Thema an: die Politik. Ich finde ja immer Krisen wunderbar. In Krisen findet man gute Lösungen, die bemerkenswert sein können." Und der Experte fährt fort: "Wir haben gerade eine Regierung, die ziemlich dysfunktional aussieht." Zwar habe die Regierung schon einiges auf den Weg gebracht, doch am Ende sehe sie trotzdem von außen betrachtet nicht so aus, als würde sie gut funktionieren.

Dabei sagt Dr. Hendrik Leber: "Wir können eine Vorwärtsbewegung in Deutschland hinbekommen, ohne dass wir Geld dafür ausgeben müssen. Und das wäre dann für mich ein Riesen-Durchbruch. Ein bisschen so wie damals bei Schröder, der mitten in der Krise einige Reformen auf den Weg gebracht hat, die wirklich dauerhaft gut waren." Dabei sieht der Fondsmanager und Börsen-Experte den Durchbruch vor allem in einem Bereich: Dem Abbau der Bürokratie. "Wir müssen aus Aktienschränken Umsatz machen. Auch wenn sich das seltsam anhört, aber wir müssen einfach Genehmigunsverfahren abkürzen. Also ein Durchbruch in der Politik, der zu einer guten Politik führt? Das könnte eine Überraschung sein."

Auch diese Punkte könnten laut dem Börsen-Experten 2024 an der Börse überraschen

Für die zweite große Überraschung könnte die Börse selbst sorgen. Indem sie steigt. Denn Hendrik Leber sagt: "Generell könnte es ein überraschend gutes Börsenjahr werden. Wir sind im Moment so depressiv in den Stimmungen. Es könnte sein, dass die Kriege, die beiden großen Kriege, die wir gerade erleben, ein Ende nehmen. Und es geht wieder vorwärts danach."

Und als dritten Punkt bringt der Experte dann wirklich eine Überraschung. Denn Leber sagt: "Auch der Standort Deutschland könnte überraschen. Die Überraschung wird sein, dass der Standort Deutschland wieder beliebt wird. Wir sehen es gerade mit der Pharmaansiedlung. Etwa der US-Pharma-Riese Eli Lilly will hier ein Werk bauen. Auch die Chip-Hersteller kommen plötzlich her." Und so sehe man aktuell, dass es Produzenten wieder Spaß mache, in Deutschland Firmen aufzubauen. "Das könnte vielleicht die dritte große Überraschung werden", sagt Hendrik Leber.

