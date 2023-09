Börsen-Experte Johannes Hirsch verrät, warum die meisten KI-Aktien floppen dürften, warum Cathie Woods Strategie nicht mehr aufgeht und weshalb die Medien ein verzerrtes Bild von der Börse, Aktien und Wirtschaft zeichnen.

Börsen-Experte und Fondsmanager Johannes Hirsch verrät im exklusiven Interview mit unserem Youtube-Kanal Smartes Geld, dass der KI-Sektor ein sehr starkes Wachstum erfahren dürfte. Denn viele Unternehmen würden dort nun investieren. Doch Hirsch merkt auch an: "Zunächst einmal ist es meine Einschätzung, dass die Künstliche Intelligenz die Welt verändern wird. Was das dann für die Aktien Auswahl bedeutet, ist ein ganz anderer Schritt. Wenn ich noch mal zurückdenke, vor gut 20 Jahren, als der ganze Internethype dort gewesen ist, da dachte man auch, das Internet verändere die Welt."

"Das hat es ja auch getan", fügt Johannes Hirsch hinzu. "Aber der Trend Internet war etwas ganz anderes als die Auswahl der Aktien in diesem Bereich. Ich meine, eine Deutsche Telekom hat über 90 Prozent Kursverlust seitdem gemacht und ich weiß nicht, wie viel Prozent der Unternehmen, die damals führend waren, existieren gar nicht mehr, sind pleite gegangen. Also vor dem Hintergrund muss man dann immer noch mal schauen, welches Unternehmen macht etwas? In welcher Konkurrenzsituation ist das Unternehmen?"

Zudem sagt Johannes Hirsch, dass auch die Strategie von Cathie Wood nicht mehr aufgeht.

Experte verrät: Darum liegt Cathie Wood aktuell daneben

Denn Johannes Hirsch sagt, dass Anleger nicht nur auf Hype-Themen gehen sollten. Schließlich hat schon der Internet-Hype vor mehr als 20 Jahren gezeigt, dass sich das Internet zwar durchsetzt, aber nur ganz wenige Unternehmen von damals die Gewinner heute sind. So sei es auch im Bereich Erneuerbare Energien oder bei den Corona-Gewinnern: "Wir haben es auch gesehen jetzt in der in der Corona-Phase, dass eben viele, die auf Digitalisierung und Umstellung dort gesetzt haben jetzt stark verloren haben"", erklärt Hirsch. "Etwa eine Zalando ist immer noch rund 70 Prozent unter dem Höchststand von vor zwei Jahren. Und das gilt für viele Bereiche wenn wir über Technologie sprechen. Es gibt ja den Ansatz von Cathie Wood. Die Wood Stocks, wie sie so schön heißen, wo man eben sagt: Ja, das sind diejenigen Aktien, die profitieren von der Entwicklung von morgen. Und das wurde ja viel gelobt. Allerdings ist Cathie Wood mit ihrem Ark Fonds ja noch immer nicht einmal bei der Hälfte dessen, was er mal in der Spitze gesehen hat. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, wo man eben sagen muss: Bitte nicht nur auf das Thema schauen, sondern auch ganz konkret, was bedeutet das für das Unternehmen, welche Gefahren sind dort mit dabei mit für die Aktien?"

Zudem verrät Johannes Hirsch, auf welche KI-Aktien er jetzt setzen würde. Und der Börsen-Experte sagt, dass die Medien aktuell ein verzerrtes Bild zeichnen. Was er damit meint, sehen Sie jetzt im neuen Video auf Smartes Geld:

