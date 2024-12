Sind das die neuen Geheimtipp-Aktien? 2025 wird es laut der Meinung von Volkswirt Folker Hellmeyer viele Überraschungen geben. Einerseits wird uns die Energie-Politik überraschen, Auto-Aktien könnten vor einem Comeback stehen und Hellmeyer sieht neue Favoriten in Deutschland und in Europa.

„Wenn wir uns jetzt vom ideologischen Denken befreien, dann kann es für Europa und vor allem für Deutschland wieder deutlich besser aussehen“, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Insbesondere spricht er dabei an, dass die Wähler bei der kommenden Bundestagswahl entscheiden können, welche Politik in Deutschland gemacht werden soll und wie unsere Zukunft aussehen soll.

Hellmeyer: Das sind Geheimfavoriten-Aktien für 2025

Allerdings ist Hellmeyer unerwartet positiv, sieht sogar eine Comeback-Chance bei deutschen Auto-Aktien. „Für die Automobilindustrie bin ich durchaus zuversichtlicher, weil für mich feststeht, dass das Verbrennerverbot, so wie wir es derzeit haben, so nicht Bestand haben wird. Und dann kommen bestimmte Stärken der deutschen Automobilindustrie, gerade auch in der Dieseltechnologie, stärker zum Tragen.“

"Aber bei mir persönlich, auch in meiner Allokation, bin ich in die Bereiche jetzt zuletzt gegangen, die stark unter die Räder gekommen sind. Und da rede ich zum Beispiel auch von der Chemieindustrie, denn dort gibt es eine sehr enge Korrelation mit Energiepreisen." Und so könne es vor allem bei Chemie-Aktien große Überraschungen geben, sagt der Chefvolkswirt der Netfonds AG. "Aber für mich sind auch die Klassiker wie eine Siemens Energy-Aktie oder eine SAP-Aktie weiter kaufenswert", fügt Hellmeyer hinzu. Denn diese Aktien würden auch im nächsten Jahr weiterlaufen.

Börsen-Experte: Diese Überraschungen kann es 2025 geben

Allerdings mahnt Hellmeyer auch, dass noch viel Arbeit vor Deutschland und Europa liegt. Schließlich lasse man sich vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz, aber auch bei weiteren Zukunftsthemen immer stärker abhängen.

Welche Aktien Volkswirt Folker Hellmeyer jetzt spannend findet, was er der deutschen Politik und Medienlandschaft jetzt vorwirft und was er Anlegern jetzt dringend rät, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Folker Hellmeyer.

Und lesen Sie danach auch: 12 exotische Kursraketen: Von diesen Aktien schwärmen Analysten jetzt