Experte Folker Hellmeyer verrät, warum deutsche Aktien aktuell sehr günstig sind und Anleger den Dax weiter kaufen können, warum die europäischen Börsen vom Big Money aus London und New York aus gesteuert werden und welche Chancen und Gefahren von China ausgehen.

Zwar war der DAX zuletzt nach einer längeren Seitwärtsphase wieder gestiegen, doch Folker Hellmeyer warnt Anleger: „Wir hatten das höchste Renditeniveau 10-Jähriger Bundesanleihen seit 2011 bei mehr als 2,75 Prozent. Wir kommen von minus 0,10. Das sind riesige Veränderungen. Ob die schon voll eingepreist sind, das bleibt abzuwarten. Das Risiko für eine Korrektur nimmt zu.“ Denn hohe Anleihenrenditen verschlechtern die Bewertung von Aktien. Dennoch sagt Hellmeyer auch, dass das KGV europäischer Aktien im historischen Schnitt drei Punkte unter dem der US-Aktien liege. Momentan habe der S&P 500 aber ein KGV von 18 und Europa-Aktien eines von 13. Bedeutet: Europäische Aktien sind sehr günstig und Hellmeyer rät auch zum Kauf von deutschen Aktien und des DAX.

Worauf Anleger achten müssen, verrät Folker Hellmeyer im exklusiven Video-Interview.

Doch der Experte schränkt auch ein:

Hellmeyer optimistisch für DAX, aber mit Warnung

Denn Folker Hellmeyer sagt, dass europäische Aktien aktuell eine sehr starke Widerstandskraft hätten, die deutsche und die europäische Wirtschaft aber sehr anfällig bleibe. Dennoch hätten verschiedene technische Faktoren zuletzt für eine stärkere Erholung in Europa geführt, als etwa in den USA. Und der Experte fügt hinzu: "In Europa haben wir keine Aktienkultur. Das Ausland entscheidet, wohin die Börse in Europa tendiert. Denn das Schicksal der europäischen Aktienmärkte liegt nicht in den Händen der europäischen Investoren. Das Schicksal unserer Märkte wird in London und New York gemacht.“

Wie Anleger jetzt investieren, welche Chancen und Gefahren China bietet und wie überraschend Hellmeyer den Standort Deutschland einschätzt, das sehen Sie jetzt hier:

