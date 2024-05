Fondsmanager und Börsen-Experte Frank Fischer rät Anlegern davon ab, zu breit in Aktien zu investieren. Er plädiert dafür, diese besonderen Marktführer zu kaufen. Sollten Sie es auch tun?

"So ein Basketansatz ist nicht unser Stil. Wir schauen uns lieber, die wirklichen Marktführer in Branchen an, von denen wir uns nachhaltiges Wachstum und tolle Kapitalrenditen erwarten", erklärt Frank Fischer, CEO und CIO bei Shareholder Value Management. Und der Fondsmanger fährt fort: "Und es gibt auch Geschäftsmodelle, ich nenne jetzt mal die sogenannten Serial Acquirer, wo ich eben neben einem moderaten, organischen Wachstum auch noch einen Wachstum über sinnvolle Übernahmen bekommen. In Deutschland wäre so was die All for Oneoder eine Bechtle."

Und Frank Fischer fährt fort: "Also ich rede dann von zweistelligen Umsatzwachstum pro Jahr, was eben betrieben wird durch operatives Wachstum, organisches Wachstum und eben anorganisch durch M&A, was diszipliniert erfolgt. Und ich kaufe diese Firmen immer zu mit einem niedrigeren Multiple, also sagen wir mal, einen niedrigeren Ebit-Multiple, als ich selber bewertet werde und damit habe ich immer eine Art Arbitragemöglichkeit."

Dabei verrät der Fondsmanager auch, welche Aktien er noch kauft:

So verrät Frank Fischer, dass er mit dieser beschriebenen Strategie etwa auf die britische Diploma-Aktie setzt oder auch auf die kanadische Constellation Software.

Und so schlussfolgert der Experte zu seiner Strategie: "So verstehen wir was diese Firmen machen sehr gut, sehen die schön steigende Free Cash Flows und das Wachstum. Und dann brauche ich mich nicht mit was zu beschäftigen, was ich dann doch nicht letztendlich besser verstehe als die anderen im Markt."

