Das Börsenjahr verspricht Herausforderungen: Steigende Zinsen und nachlassende Wachstumsimpulse könnten Anlegern das Leben schwer machen. Welche Aktien trotz dieser Schwierigkeiten Chancen bieten, erläutert Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei der renommierten Fondsgesellschaft Flossbach von Storch.

Börse: Höhere Zinsen drücken auf die Stimmung.

Philipp Vorndran betont, dass die hohe Dynamik an den Aktienmärkten der vergangenen Jahre schwer zu wiederholen sein wird. Insbesondere die steigenden Zinsen wirken belastend auf die Aktienmärkte. „Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen liegen bei 4,6 % – ein Niveau, das wir lange nicht mehr gesehen haben“, erklärt er. Das erschwert die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen.

Auch die Treiber der Unternehmensgewinne der letzten Jahre, wie die hohe Inflation, könnten 2025 weniger wirksam sein. „Ob das im Jahr 2025 in Kombination zu erreichen sein wird, da habe ich meine Zweifel“, gibt Vorndran zu bedenken. Anleger sollten sich daher auf ein Börsenjahr einstellen, das sich voraussichtlich um die Nulllinie bewegt. „Es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende des Jahres mit einem Plus von fünf bis zehn Prozent dastehen“, ergänzt er.

Welche Aktien jetzt für Flossbach von Storch interessant sind

Vorndran rät, sich auf Qualitätsaktien mit soliden Fundamentaldaten zu konzentrieren. Diese Unternehmen verfügen über starke Geschäftsmodelle und stabile Margen, die auch in einem Umfeld mit hohen Zinsen und moderatem Wachstum bestehen können. Besonders defensiv aufgestellte Branchen wie Gesundheit und Basiskonsumgüter könnten Anlegern Sicherheit bieten. Ebenso könnten Firmen mit moderatem Verschuldungsgrad von einem flexiblen Umgang mit steigenden Finanzierungskosten profitieren.

