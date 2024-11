Dieser Experte hat in einem kürzlichen Interview davor gewarnt, dass sich die aktuelle Lage an den Märkten so anfühlt wie vor dem großen Crash im Jahr 2000. Diese Warnsignale sieht er jetzt und das ist für Investoren in diesem Umfeld wichtig zu wissen.

Schon häufig wurde die aktuelle Rallye an den Märkten, die jetzt seit zwei Jahren läuft, mit der Dotcom-Blase aus dem Jahr 2000 verglichen. Kürzlich hat dies auch der legendäre amerikanische Investor Rob Arnott getan und vor einem potenziellen jahrelangen Bärenmarkt wie nach dem Crash vor 24 Jahren gewarnt.

Experte warnt vor einem Dotcom-Crash 2.0

So sprach Arnott gegenüber Business Insider davon, dass ihn das aktuelle Marktumfeld sehr stark an die Situation im Jahr 2000, kurz vor dem großen Abverkauf, erinnern würde. Besonders der Hype um Künstliche Intelligenz, der laut dem Experten bereits vollständig im Markt eingepreist sei, könnte eventuell Enttäuschungspotenzial für die Börsen bergen

Konkret sagte Arnott: „Für mich sieht das aus und fühlt sich an wie das Jahr 2000. Werden wir in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich einen Bärenmarkt für Large-Cap-Wachstum erleben? Ja.“

Mit dieser These ist Arnott übrigens längst nicht alleine. In den vergangenen 24 Monaten hat sich die Zahl der Experten und Analysten, die vor einem deutlichen Rückgang im S&P500 warnen, stetig gemehrt. Doch was sollten Anleger tun, gesetzt den Fall, es kommt tatsächlich zu einem jahrelangen Bärenmarkt, wie nach dem Jahr 2000?

Was tun in einem Bärenmarkt und großen Crash?

Tatsächlich wäre eine solche Situation positiver für viele Anleger, als man zunächst glauben mag. Denn die Schwäche an den Märkten würde die Möglichkeit eröffnen, Qualitätsaktien durch die dann gesunkenen Bewertungen günstig aufzusammeln.

Besonders dann, wenn der Abverkauf in einem mehrjährigen Bärenmarkt erfolgen würde, bietet sich für Investoren genügend Zeit, die günstigen Marktniveaus zu nutzen, wenngleich das Umfeld der fallenden Kurse psychologische Belastungen mit sich bringen kann.

Mit diesen 7 Aktien jetzt bis zu 14% Dividendenrendite erhalten

Besser als jeder ETF: Warum diese Aktie vielleicht die bessere Wahl für Buy & Hold Anleger ist