In einer Woche ist es soweit: Am 5. November wählen die Amerikaner ob Donald Trump eine erneute Amtszeit oder Kamala Harris ihre erste bekommt. Doch was machen jetzt die großen Investoren und Insider an der Wall Street? Eine Expertin verrät, auf welche Aktien sie jetzt setzen.

"Tendenziell steht die Wall Street eher hinter Harris und nicht hinter Trump, weil sie gerne möchte, dass vor allen Dingen, dass die demokratischen Strukturen, die wir bisher hatten, erhalten bleiben und dass eine gewisse Vorhersehbarkeit Gewissheit besteht, die unter Trump nicht gegeben wäre", sagt Sandra Navidi, Insiderin an der Wall Street in den USA und Gründerin von Beyond Global. Und die US-Expertin fügt hinzu: "Es gibt allerdings auch hier Financiers, Milliardäre, Unternehmenschefs, die hinter Trump stehen oder die sich zumindest absichern wollen."

Doch auf welche Investments setzen diese Profis nun?

Insiderin verrät: So investieren die Profis jetzt vor der US-Wahl

Denn neben der US-Wahl am Dienstag, dem 5. November, wird am Donnerstag, dem 7. November, auch die US-Notenbank Fed die nächste Zins-Entscheidung verkünden. Auf Anleger könnte deswegen die spannendste Börsenwoche des Jahres zukommen. Doch wie handelt Sandra Navidi dann diese Ereignisse? "Anlagetechnisch werde ich diese Woche aussitzen", sagt die Insiderin der Wall Street. "Ich glaube, wer langfristig investiert ist, der sollte diese Woche wahrscheinlich mehr oder weniger ignorieren. Ich denke, die FED wird versuchen, weiterhin unpolitisch zu sein."

Aktuell geht der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent von einer Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten aus.

Dennoch geht Navidi davon aus, dass es nach der US-Wahl zu viel Volatilität an den Börsen kommen kann, weil das Endergebnis wohl nicht so schnell feststeht oder es von den Kandidaten angezweifelt werden könnte. Deswegen sollten Anleger Ruhe bewahren und einfach langfristig investiert sein. Denn nach der Wahl sei es meistens so gewesen, dass die Börsen durch die dadurch entstandene Gewissheit wer neuer Präsident wird, gestiegen sind.

Das machen die Insider an der Wall Street vor der US-Wahl

"Die professionellen Investoren an der Wall Street, die hedgen sich natürlich gegen die Risiken ab", verrät Sandra Navidi und fügt hinzu: "Die sind nach beiden Seiten abgesichert. Denn einige Aspekte werden bei jedem Ausgang der Wahl aufrecht erhalten werden. Wie zum Beispiel die Investitionen in grüne Technologien." Dann fügt Navidi hinzu, dass unter Donal Trump sicherlich die fossilen Energien viel stärker gefördert werden würden als unter Harrris. Und zum Beispiel würden Gefängnis-Aktien unter Trump profitieren, was schon beim letzten Mal der Fall gewesen sei. "Die Finanzbranche sagt man wird mehr unter Trump profitieren, weil die weil er deregulieren wird. Aber ich glaube, die wird sich auch unter Harris nicht allzu schwer tun. Also Absicherung ist hier das Gebot der Stunde und Diversifikation", sagt Sandra Navidi.

