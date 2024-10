Anleger dürfen sich freuen. Denn der November wird ein unerwartet starker Monat für Dividendenjäger. Zwar zahlen nicht die bekanntesten Unternehmen ihre Dividenden, doch es winken starke Dividendenrendite von bis zu 12,83 Prozent bei diesen Aktien.

Bis zu 12,83 Prozent Dividendenrendite im November bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Aker BP 11,07% - 4 Apple 0,42% - 4 Bloomin Brands 6,00% - 4 Borussia Dortmund 1,72% 26.11. 1 Citigroup 3,38% - 4 Costco 2,17% 01.11. 4 Dampskibsselskabet Norden 9,38% - 4 Diamondback Energy 5,85% - 4 Eni Spa 6,67% 18.11. 4 Equinor 12,83% 18.11. 4 H&M 3,74% 07.11. 2 Intesa Sanpaolo 7,59% - 2 Main Street Capital 7,81% 08.11. 12 Papa Johns 3,54% - 4 Pernod Ricard 3,96% 25.11. 2 Realty Income 4,88% 01.11. 12 Schloss Wachenheim 3,77% 22.11. 1 UPS 4,96% - 4

Hinweis: Aufgrund eines Datenfehlers beim Dienstleister konnten viele ex-Tage noch nicht ausgewiesen werden.

In der Tabelle oben sehen Anleger, dass es zahlreiche Aktien gibt, die im November hohe Dividenden bezahlen. So sticht natürlich das norwegische Unternehmen Euqinor mit einer Dividendenrendite von 12,83 Prozent heraus. Dabei soll die Quartalsdividende erhalten, wer die Aktie vor dem 18.11. im Depot hat. Das norwegische Unternehmen ist weltweit aktiv und einer der größten Erdöl-Verkäufer. Auch beim Gas ist Equinor in Europa führend. Zuletzt fiel die Equinor-Aktie weswegen Anleger hier besser tranchenweise einsteigen. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Equinir-Aktie dabei weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 32 Euro.

Doch auch diese Aktien zahlen im November spannende Dividenden:

Auch deutsche Dividenden im November bei diesen Aktien

Interessanterweise zahlen auch zwei deutsche Aktien im November ihre Jahresdividende. So haben wir einmal den Fußball Club Borussia Dortmund, der rund 1,72 Prozent Dividendenrendite ausschüttet. Die Borussia Dortmund-Aktie ist aber eher nicht als ernsthaftes Investment zu sehen und sollte nur als ausgemachter Fußball-Fans aus Leidenschaft gehalten werden.

Dahingegen kommt das Sekt- und Schaumwein-Unternehmen Schloss Wachenheim für ein Investment schon eher infrage. Zwar sollten die Einsätze hier gering bleiben, doch die Schloss Wachenheim-Aktie bietet 3,77 Prozent Dividendenrendite und der ex-Dividende Tag fällt auf den 22. November.

Ansonsten können Anleger sich die hohen Dividenden bei Aker BP (11,07 Prozent Dividendenrendite), bei Eni Spa (6,67 Prozent Dividendenrendite) und bei Bloomin Brands (6,00 Prozent Dividendenrendite) anschauen.

Hinweis zu Dividenden im November 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im November 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im November 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im November. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im November 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.



