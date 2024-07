Wie erwartet: Die EZB belässt das Zinsniveau vorerst unverändert. Was das für den DAX bedeutet und warum unterdessen die Aktien von Siemens deutlich nachgeben

Das Zinsniveau wurde am Donnerstag von der EZB erwartungsgemäß unverändert belassen, nachdem die Währungshüter im Vormonat die Zinswende eingeläutet hatten. „Die EZB hat es alles andere als eilig mit weiteren Zinssenkungen", sagte Ulrich Kater von der DekaBank in einem ersten Kommentar. Für eine nächste Zinssenkung im September sehe es derzeit aber gut aus. Man handele weiter datenabhängig und entscheide von Sitzung zu Sitzung, hieß es von der Notenbank, die auf immer noch hohen Preisdruck verwies.

Auf den DAX hatten diese Nachrichten relativ wenige Auswirkungen. Der deutsche Leitindex liegt derzeit 0,3 Prozent im Plus und steht bei 18.498 Punkten. Nach drei Verlusttagen zeigt sich der DAX am Donnerstag damit stabilisiert. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,5 Prozent im Plus und steht bei 4.914 Punkten.

Porsche und Siemens beim DAX im Fokus

Zur Stütze für den DAX wurden die Autowerte. Erfreuliche Zahlen von Volvo Cars besserten die Stimmung im Sektor, dessen Index sich zuletzt auf einem Tief seit sechs Monaten bewegte. Von Bernstein Research wurde darauf verwiesen, dass der schwedische Autobauer die Erwartungen übertroffen und eine rekordhohe Marge bei Elektrofahrzeugen erzielt habe. Aktien von Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und der Porsche AG gewannen zwischen 1,1 und drei Prozent. Porsche bildet mit einem Plus von drei Prozent derzeit sogar die Spitze im DAX.

Größere Verlierer gibt es im deutschen Leitindex heute keine – nur Siemens sticht hervor. Die Aktie bildet mit einem Minus von drei Prozent von der Performance her das Schlusslicht im DAX. Enttäuschende Resultate des Schweizer Konkurrenten ABB ließen die Aktie absacken. Analysten hoben in ihren Kommentaren zu ABB den Auftragseingang und den Umsatz als Schwachpunkte hervor. Bei Siemens ergibt sich mittlerweile ein Wochenminus von 6,5 Prozent.

