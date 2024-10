War es das jetzt erstmal wieder mit der DAX-Rallye? Was Anleger jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktie von Rheinmetall im Fokus steht.

Kein guter Mittwoch für den DAX: Der deutsche Leitindex liegt aktuell 0,6 Prozent im Minus und steht bei 19.104 Punkten. Damit nähert sich der Index gefährlich der 19.000 Punkte Marke, die er jüngst erst wieder durchbrechen konnte. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, ist bereits wieder unter die jüngst erneut durchbrochene Marke von 5.000 Punkten gefallen.

Bereits am Dienstag war es dem DAX wegen der Zuspitzung des Nahost-Konflikts misslungen, nach dem schwachen Wochenauftakt wieder an seine vorherige Rekordjagd anzuknüpfen. Damit steige auch die Nervosität an den Finanzmärkten weiter, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Angesichts der hohen Bewertungen neigten die Anleger zunehmend zu Gewinnmitnahmen.

Rheinmetall-Aktie profitiert im DAX

Weiter gefragt waren vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall: Aktuell markiert die Aktie mit einem Plus von 1,45 Prozent von der Performance her die Spitze im DAX. Damit ist Rheinmetall aktuell die einzige Aktie, die im DAX über ein Prozent zulegen konnte.



Immerhin gibt es dafür aber auch keine größeren Verlierer. Die Schlusslichter bilden derzeit die Aktien der Commerzbank mit minus 1,7 Prozent sowie die der Deutschen Post mit minus 1,6 Prozent.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Crash bei Rüstungsaktien: Darum muss die Rallye bei Rheinmetall aber noch nicht vorbei sein

Oder:

Upside von bis zu 112%: Darum sind diese 3 Aktien für die Wall Street gerade heiße Eisen