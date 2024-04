Unter den Top-Analysten an der Wall Street werden diese drei Aktien gerade besonders heiß gehandelt. Sind sie auch für Anleger einen Blick wert?

Welche Aktien sind gerade an der Wall Street großes Gesprächsthema? Vor allem Transport- beziehungsweise Reiseunternehmen sowie Biotech-Aktien sind laut der Finanzplattform „TipRanks“ unter den Analysten aktuell beliebt und bieten teilweise dreistellige Kurspotenziale. Aber welche Unternehmen stecken konkret hinter den Empfehlungen?

Royal Caribbean

Das weltweit agierende Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean wurde zuletzt von Mizuho Securities-Analyst Benjamin Chaiken mit „Buy“ bewertet und mit einem Kursziel von 164 US-Dollar je Aktie eingestuft. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent.

Im Schnitt trauen die Analysten dem Papier noch ein Upside von 24 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zu. Die Aktie des Unternehmens hatte zuletzt nach vier Jahren endlich wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Die Weiterentwicklungen bei den Reisezielen und Schiffen könnte dabei auch in Zukunft die Erlöse und Kurse in die Höhe treiben.

United Airlines

Von den Weltmeeren geht es jetzt hinauf in luftige Höhe. Die Aktie der Fluggesellschaft United Airlines könnte laut Experten in nächster Zeit ähnlich abheben wie die hauseigenen Flugzeuge. Im Schnitt rechnen die Top-Analysten an der Wall Street, die bei der Aktie zum Kauf raten, noch mit einem prozentualen Kursgewinn von 42 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte der Titel bereits fast 20 Prozent zulegen.

Ultragenyx Pharmaceutical

Es ist an der Wall Street keine Besonderheit, dass auch immer wieder ein Biotech-Unternehmen hoch bewertet wird. Ultragenyx Pharmaceutical fokusiert sich dabei auf die Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten für seltene genetische Erkrankungen. Jefferies hatte die Aktie zuletzt mit einem Kursziel von 129 US-Dollar ausgestattet, was einem Upside von fast 200 Prozent entspricht. Zuletzt hatte der Konzern positive Zwischenergebnisse einer Phase 1 /2 Studie bei Patienten mit dem Angelman-Syndrom veröffentlicht.

Im Schnitt sind die Top-Analysten bei dem Titel nicht ganz so bullisch, aber mit einem Aufwärtspotenzial von 113 Prozent dennoch mehr als optimistisch unterwegs.

