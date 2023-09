Unternehmensprofil

Die United Airlines Holdings, Inc. ist die Obergesellschaft der United Airlines Inc. (UAL), die zugleich auch die wichtigste Tochterfirma repräsentiert. Die Fluggesellschaft befördert Personen und Fracht in ganz Nordamerika sowie in die Region Asien/Pazifik, nach Europa, Afrika, in den Nahen Osten und nach Lateinamerika. UAL verfügt über Drehkreuze am Newark Liberty International Airport, am Chicago O'Hare International Airport, am Denver International Airport, am George Bush Intercontinental Airport, am Los Angeles International Airport, am A.B. Won Pat International Airport (Guam), am San Francisco International Airport und am Washington Dulles International Airport. Zudem ist United Mitglied der Star Alliance, dem größten Allianznetzwerk der Welt. Die Gesellschaft blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Zuletzt am 31. März 2013 fusionierten United Air Lines auf Continental Air Lines.

Offizielle Webseite: www.united.com