Ist das eins der größten Aktien-Comebacks in diesem Jahr? Zumindest im Februar scheint Intel an der Börse kaum etwas zu stoppen. Bis zum Freitag legte das Papier innerhalb von viereinhalb Tagen fast 25 Prozent zu. Am Donnerstag stand die Aktie so hoch wie seit dem Dezember nicht mehr. Angetrieben hatte den Kurs unter anderem eine Aussage von US-Vizepräsident JD Vance.



US-Vize will Chip-Produktion in den USA stärken

Wie das Portal „CNN“ berichtete, würde Amerika laut Vance dafür sorgen, dass die leistungsfähigsten KI-Systeme in den USA mit in Amerika entwickelten und hergestellten Chips gebaut würden. Und Präsident legte gegen Ende der Woche nach und forderte die Chipindustrie auf, mehr Produktion in die USA zu verlagern. „Taiwan hat uns das Chipgeschäft weggenommen", sagte Trump im Weißen Haus. „Wir wollen es zurück in den USA. Und wenn sie es nicht zurückbringen, werden wir nicht sehr glücklich sein", warnte er.

Trump sprach weiterhin auch direkt über Intel: „Wir hatten Intel, wir hatten diese großartigen Unternehmen, denen es so gut ging - und das wurde uns genommen und wir wollen dieses Geschäft zurück", sagte Trump. Zum Hintergrund: Intel versucht schon seit Jahren, bei den Produktionsprozessen zum taiwanischen Marktführer TSMC aufzuschließen, verlor zuletzt aber immer mehr an Boden.



Ist ein Investment bei Intel jetzt wieder sinnvoll?

Der Turnaround nimmt bei dem Intel aufgrund der Unterstützung durch die US-Regierung Fahrt auf. Ob der Trend aber mittelfristig und langfristig anhält, ist nicht klar. Trotz Zuspruch muss Intel nach schwachen Quartalen erst seine Wettbewerbsfähigkeit wieder unter Beweis stellen.

Für mutige Anleger könnte sich aber natürlich bei einem Dip ein Einstieg lohnen. Etwas diversifizierter in die Branche und Intel können Sie aber auch mit dem Chip Power Index investieren.



