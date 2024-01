Bei diesen Aktien ist in naher Zukunft ein zweistelliges Kurswachstum drin. Das schätzen zumindest einige Top-Analysten an der Wall Street. Ist für Anleger ein interessanter Titel dabei?

Mit Unternehmen aus der Autoindustrie, der Biotechnologien und der Düngemittelherstellung haben einige Analysten an der Wall Street wieder Titel aus unterschiedlichsten Branchen, denen sie ein zweistelliges Kurswachstum zutrauen, wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtete. Ein Wert kratzt sogar an den 40 Prozent.

Stellantis

Erst am Montag gab der europäische Automobilhersteller Stellantis bekannt, dass das Unternehmen mit der Serienproduktion von großen und mittelgroßen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transportern beginnt. Damit erweitert der Konzern sein Angebot an emissionsfreien Nutzfahrzeugen und sorgt für die Zukunft vor. Zukünftig gut könnte es auch für das Wertpapier laufen. In den letzten drei Monaten rieten alle neun Analysten, die die Aktie bewerteten, zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei 26 US-Dollar, was einem Wachstum von 22 Prozent entsprechen würde.

Savara

Wie immer gilt bei Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologien die Warnung: Die Werte sind aufgrund ihrer Volatilität meist nur etwas für spekulative Anleger. Dafür versprechen die Titel bei entsprechenden Blockbuster-Produkten aber auch große Kurssprünge. So auch Savara. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Behandlung von Lungenkrankheiten. Ende letzten Jahres konnte der Konzern einen Test zur Diagnose der autoimmunen PAP-Lungenkrankheit (Pulmonalen Alveolären Proteinose) auf den US-Markt bringen. In diesem Jahr soll der Test auch in Europa eingeführt werden. Die Top-Analysten der Wall Street trauen dem Papier in nächster Zeit noch einen Kurssprung von durchschnittlich etwa 35 Prozent zu. Zuletzt kletterte das Papier zwischenzeitlich um über vier Prozent. Anleger sollten aber vorsichtig sein. Momentan macht Savara noch keinen Gewinn, was sich laut Biotech-Experten erst im Jahr 2026 ändern könnte. Bis dahin müsste das Unternehmen jährlich um 58 Prozent wachsen, was durchaus optimistisch erscheint.

Nutrien

Mit durchschnittlich bis zu 38 Prozent sehen die Analysten der Wall Street das höchste Kurspotenzial beim Düngemittelhersteller Nutrien. Sechs von sieben Analysten raten bei der Aktie zum Kauf. Nutrien produziert die drei Pflanzennährstoffe Stickstoff, Kali und Phosphat, wobei der Schwerpunkt auf Kali liegt. Neben Düngemitteln verkauft der kanadische Konzern auch Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Dienstleistungen direkt an landwirtschaftliche Kunden. Für die Aktie ging es in den letzten sechs Monaten abwärts, was für Anleger eine günstige Kaufgelegenheit sein könnte. Laut Experten könnte Nutrien in Zukunft wieder von einer erhöhten Nachfrage nach Pflanzennährstoffen profitieren.

Lesen Sie auch: Bald ist es soweit: Bei diesen Aktien steht eine massive Rallye bevor

Oder: Auf diese elf Aktien setzen US-Fondsmanager besonders gerne