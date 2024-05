Die Fed hat bei ihrer Sitzung am Mittwoch während des Feiertages (kein Börsenhandel) eine enorm wichtige Entscheidung für Aktien, ETFs, Gold und Kryptowährungen getroffen. Wie reagieren die Assets jetzt? Steht eine Rallye oder eine Fortsetzung des Abverkaufs bevor?

Trotz am 1. Mai geschlossener Börsen haben am Mittwoch die Notenbanker in den USA ihren Zinsentscheid veröffentlicht. Fed-Chef Jerome Powell beließ dabei die Zinsen wenig überraschend auf dem bisherigen Niveau (Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent). Doch es gab noch einige andere wichtige Nachrichten:

Fed fällt wichtige Entscheidung

So hielt Jerome Powell an seinem bisherigen Fahrplan bezüglich der aktuellen Zinspolitik fest. Der Notenbanker sprach davon, dass sich die Inflation im Jahresverlauf abkühlen dürfte. Ebenfalls trat der Amtsinhaber dem Gerücht entgegen, dass die Zinsen weiter erhöht werden dürften. “Das sei unwahrscheinlich”, war in seiner Rede zu hören.

Positiv war zudem eine Nachricht rund um die Bilanz der Fed. Letztere dürfte ab Juni mit einem geringeren Tempo abgebaut werden, was dem Markt im Umkehrschluss weniger Liquidität entziehen dürfte.

Keine Zinserhöhung durch die Fed, aber…

Infolge dieser Nachrichten schossen die amerikanischen Indizes zunächst nach oben, die Gewinne bröckelten allerdings schnell wieder ab. Hintergrund: Zwar waren die Nachrichten zu ausbleibenden Erhöhungen und dem Bilanzabbau positiv, die Aussicht auf nur eine Senkung im Jahr 2024 blieb allerdings.

Insbesondere da Powell betonte, keine Zinserhöhungen vornehmen zu wollen, bis die Inflation in den USA unter zwei Prozent fällt, erwarten viele Experten noch einen langen Weg bis zu den ersten Senkungen.

Wichtige Entscheidung für Aktien, ETFs, Gold & Kryptowährungen gefallen

Dementsprechend negativ reagierten Aktien und ETFs auf die Meldungen. Der DAX dürfte am Donnerstag deswegen unterhalb der Marke von 18.000 Punkten in den Handel starten.

Gold rutschte ebenfalls nach diesen Meldungen ins Minus. Zwar war ein Durchbruch der Marke von 2.300 US-Dollar nach unten nur kurzzeitig, doch die hohen Zinsen dürften das Edelmetall längerfristig belasten. Noch negativer reagierte der Bitcoin mit einem Sturz unter 58.000 US-Dollar.

Aktien und ETFs im Mai verkaufen? Das raten Experten jetzt

VW, Deutsche Telekom & Co: Die besten Dividenden-Aktien Deutschlands mit dem höchsten Kurspotenzial