Die Aktionäre der Deutschen Telekom dürften am Mittwoch in Feierlaune sein. Diese positiven Nachrichten, unter anderem zur Dividende, sorgen dafür. Aber sollten Anleger nach dem Höhensturm der Papiere jetzt lieber verkaufen?

Die Aktionäre der Deutschen Telekom dürften am Mittwoch mit einem Lächeln auf die Nachrichten des DAX-Konzerns blicken, denn bei der Vorlage der Quartalszahlen gab es einige positive Impulse für Anleger.

Deutsche Telekom-Aktie steigt nach diesen Nachrichten

So meldete das Unternehmen für 2024 einen Umsatz von 115,8 Milliarden Euro und damit 3,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Das EBITDA AL (vor Leasingkosten) stieg um 6,2 Prozent auf 43 Milliarden Euro. Beide Ergebnisse lagen im Rahmen der Erwartungen

Aufgrund der guten Zahlen will die Deutsche Telekom nun eine Rekorddividende in Höhe von 90 Cent je Anteilsschein ausschütten. Weiterhin sollen für zwei Milliarden Euro Aktien zurückgekauft werden.

Zudem erhöhte der DAX-Konzern die eigenen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr. So soll das EBITDA AL um 4,5 Prozent auf etwa 44,9 Milliarden Euro steigen. Der Free Cashflow um 4,0 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro.

Die Anleger reagierten positiv auf diese Nachricht und hoben das Papier vorbörslich leicht nach oben.

Sollten Anleger die Deutsche Telekom-Aktie jetzt besser verkaufen?

Doch nach den guten Nachrichten und der Rallye, die der DAX-Konzern hingelegt hat (+58 Prozent in einem Jahr), fragen sich viele Anleger, ob es jetzt noch sinnvoll ist, auf die Papiere der Telekom zu setzen oder man besser Gewinne realisieren sollte.

Tatsächlich bietet es sich mit Blick auf die Einschätzung der Experten an, weiter bei der Deutschen Telekom investiert zu bleiben. Analysten sehen im Schnitt Aufwärtspotenzial bis über 38 Euro, was einer weiteren Upside von zehn Prozent entspricht. Zudem raten die Marktbeobachter in der Mehrheit zum Kauf.

Auch BÖRSE ONLINE ist übrigens bei dem DAX-Konzern optimistisch und rät sogar mit einem Kursziel von 45 Euro zum Kauf.

