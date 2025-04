In turbulenten Zeiten fragen sich viele Anleger, wie sie ihr Geld sicher und gewinnbringend investieren können. Professor Bernd Raffelhüschen, renommierter Finanzexperte und Berater des norwegischen Staatsfonds, verrät im Interview seine bewährte Strategie – eine Strategie, die sich bereits seit Generationen bewährt hat.

In Aktien und ETFs investieren wie der norwegische Staatsfonds

Wenn es um langfristige Anlagestrategien geht, macht Professor Raffelhüschen keine Kompromisse. „Wir haben nie irgendwo alle Eier in einen Korb gelegt, sondern immer schön ratierlich und diversifiziert unsere Anlagestrategie gemacht“, erklärt er. Diese Herangehensweise hat er nicht nur selbst verinnerlicht, sondern auch über Generationen weitergegeben: „Das habe ich meinen Kindern beigebracht, so wie ich das beigebracht bekommen habe, und ich hoffe auch, dass meine Kinder das auch mit meinen Enkeln machen.“

Als Finanzexperte kennt Raffelhüschen die Bedeutung von Kapitaldeckung und strategischer Weitsicht. Während Deutschland in Sachen Kapitaldeckung oft hinterherhinkt, hat sich in Skandinavien – insbesondere im norwegischen Staatsfonds – eine umfassende Diversifikation bewährt. Die Strategie des Fonds zeigt: Wer über Jahrzehnte konsequent investiert, profitiert von zweistelligen Renditen. „Wenn Sie 30, 40 Jahre peu à peu Ihr Depot bestückt haben, dann wissen Sie, was für eine Rendite Sie jetzt haben“, betont der Professor.

Buy and Hold – das Rezept für Krisenzeiten

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten bleibt Raffelhüschen gelassen und setzt weiter auf seine bewährte Anlagestrategie. „Ich habe noch nie mein Geld anders angelegt als jetzt“, stellt er klar. Statt hektischen Umschichtungen zu folgen, hält er an dem Prinzip „Buy and Hold“ fest: breit diversifiziert und kontinuierlich investieren – und das nicht nur im Zugang, sondern auch im Abgang. „Genau das ist es. Breit diversifiziert und ratierlich im Zugang, wie auch ratierlich im Abgang“, sagt er und unterstreicht damit die langfristige Perspektive seines Ansatzes.

Mit dieser durchdachten Strategie zeigt der Finanzexperte, dass Sicherheit und Rendite Hand in Hand gehen können – wenn man die richtigen Prinzipien verfolgt und den Blick für das Wesentliche nicht verliert.



