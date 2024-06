Nvidia, Tesla, Bayer, Beyond Meat, Zalando, Oatly. Stefan Risse, Fondsmanager bei Acatis verrät, welche Aktien jetzt viel Potenzial haben und wie Value-Aktien und Growth-Aktien aktuell abschneiden.

"Alle 20 Jahre gibt es einen neuen Börsen-Hype", verrät Stefan Risse, Fondsmanager bei Acatis. "Als ich an der Börse begann, war es die Puma-Aktie die in unermessliche Höhen schoss, weil Boris Becker in Wimbledon gewann", erinnert sich Risse. "Dann war es der neue Markt, der abermals irrsinnige Bewertungen zutage förderte. Und jetzt könnten es die KI-Aktien sein."

Value oder Growth? Diese Aktien sind jetzt einen Blick wert

Im Streitgespräch mit Christoff Innerhofer, Ski-Rennfahrer und Börsianer geht es auch um die Beyond Meat-Aktie und die Oatly-Aktie. Beiden messen sowohl der Börsianer als auch Fondsmanager Risse große Potenziale zu. "Ich wäre dann, glaube ich, eher für Oatly zu haben, weil da sieht man ein bisschen Licht am Ende des Turnens, was die Zahlen betrifft", verrät Stefan Risse. Und er fährt fort: "Also junge Technologien sind immer wahnsinnig spannend. Das ist so. Man darf immer eins nicht vergessen: Wenn ich junge Technologien habe, dann weiß man nie, welche Firma sich durchsetzt. Wobei bei der Fleischgeschichte kann man sagen, Beyond Meat hat schon eine sehr, sehr starke Marktstellung."

Zudem erwarten die beiden Experten, dass man sich die Beyond-Meat-Aktie bei einem Kurs von aktuell rund 7 Euro durchaus mal anschauen könnte. So sagt Risse: "Bei sieben Euro kann man es sich angucken aus Sicht eines Anlegers. Nicht aus unserer Sicht, wie gesagt, aber wenn die dann tatsächlich diesen Lauf nehmen, dann sind das natürlich Chancen, dass so ein Unternehmen nicht nur 20 Prozent steigt oder 30 Prozent steigt, sondern dass das halt ein Verdoppler oder auch ein Verzehnfacher wird."

Auch diese deutschen Aktien sind jetzt spannend

Doch bei dem Streitgespräch geht es nicht nur um US-Aktien und Growth-Werte, sondern auch um Value-Aktien und um deutsche Aktien. Vor allem drei Werte haben es Börsianer und Profi-Sportler Christoff Innerhofer hier angetan. Welche 3 deutschen Aktien das sind, was Fondsmanager Stefan Risse davon hält und welche Fehler Anleger jetzt unbedingt vermeiden sollten, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

