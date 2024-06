Beim MSCI World ETF und an den Börsen wird die Luft etwas dünner. Hatte zuletzt alles nach einer Fortsetzung der Party ausgesehen, so könnte diese nun doch schneller vorbei sein, als gedacht. Was Anleger jetzt mit dem ETF und Aktien machen sollten.

Nach der kleinen Korrektur im April hatte alles bei Aktien an den Börsen wieder so gut ausgesehen. Und auch der MSCI World Index hatte einen neuen Rekord markiert. Doch plötzlich wendet sich das Blatt wieder. Die Gründe dafür und was jetzt mit dem MSCI World ETF als nächstes passieren könnte.

Party bei Aktien und ETFs an der Börse vorbei?

Aktuell deutet sich an den Börsen eine Art Doppel-Top an. Bedeutet: Es gibt zwei ähnlich hohe Höchststände hintereinander. Oftmals ist so ein Doppel-Top eine Umkehrformation. Nun könnte - wohlgemerkt könnte - eine etwas längere Korrektur einsetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum Einen erwarten Analysten für das laufende zweite Quartal und für das dritte Quartal etwas schwächere Unternehmensergebnisse.

Zudem sind Aktien in den letzten Monaten sehr gut gelaufen, ohne einmal wesentlich Luft zu holen. Zudem kommt nun der meist etwas schwächere Sommer bei Aktien und im Herbst stehen die US-Präsidentschaftswahlen an. Die Wochen davor sind oftmals von mehr Unsicherheit geprägt, wer denn nun der neue Präsident wird. Da die Aktien bislang sehr gut gelaufen waren, könnten Anleger nun mehr versucht sein, Gewinne mitzunehmen.

Außerdem tagen am 6. Juni die EZB und am 11. Juni die Fed. Die EZB dürfte ihre Zinsen senken, doch wie geht es danach weiter? Und was macht die Fed? Bis Mitte Juni dürfte es an den Börsen turbulent zugehen. Und da stellt sich die Frage: Wie geht es mit dem MSCI World ETF ab Juni weiter?

MSCI World ETF: So sieht die Lage vor dem unruhigen Sommer aus

Wie im Chart unten von Tradingview zu sehen ist, sieht die Lage beim MSCI World ETF aktuell noch normal aus. Zwar konnte er das 1,618er-Kursziel in einem ersten Anlauf nicht erreichen, doch der ETF testet aktuell nochmal das vorherige Rekordhoch. Soweit so normal. Anleger sehen auch, dass der MSCI World Index den steileren oberen blauen Aufwärtstrend nicht erneut erobern konnte, dass der blaue Trendkanal an sich aber noch hält. Hier wäre für Aktien und die Börse sogar noch etwas Spielraum nach unten möglich. Kleinere Rücksetzer in der nächsten Zeit sollten ETF-Anleger also nicht wundern.

An und für sich dürfte der Sommer etwas zäher werden. Anleger behalten aber einfach ihre Sparpläne bei und beobachten an sich die Lage. Größere Summen sollten aktuell aber nicht auf einmal, sondern allenfalls tranchenweise investiert werden. Erst, wenn die beiden Sitzungen der Notenbanken am 6. Juni und vor allem am 11. Juni für die Börsen gut verlaufen sind, darf man wieder auf deutlich höhere Kurse setzen. An und für sich scheint für den Moment die Party vorbei zu sein und der Sommer könnte etwas rauer werden. Allerdings könnten Jerome Powell und die Fed die Party ab dem 11. Juni wieder neu starten.

