Fondsmanager Dr. Hendrik Leber verrät, warum er US-Aktien aktuell kritisch sieht, welche Branchen er aktuell aus seinem Fonds wirft und welche revolutionären Aktien er dafür jetzt neu kauft.

Politisches Chaos gefährdet die US-Börsen

Dr. Hendrik Leber sieht die US-Börsen derzeit als besonders riskant an. „Wir hatten viele Jahre eine klare Weltordnung, doch diese wird gerade über den Haufen geworfen“, erklärt der Fondsmanager. Vor allem die Handelspolitik von Donald Trump verunsichere Investoren. „Trump hat es mit den Zöllen – er findet sie großartig, merkt aber nicht, welchen Schaden er anrichtet“, so Leber weiter. Durch steigende Kosten für Unternehmen werde die US-Wirtschaft belastet. „Für amerikanische Firmen wird alles teurer, für Konsumenten wird es teurer – das bringt ein riesiges Durcheinander in den Welthandel.“

Diese US-Aktien verkauft Dr. Hendrik Leber

Vor diesem Hintergrund trennt sich Leber gezielt von bestimmten US-Aktien. „Was ich verkauft habe, waren mehr Konsum-nahe Titel, weil ich glaube, der Konsument in Amerika wird leiden unter dieser Zollpolitik“, sagt er. Steigende Preise durch Zölle könnten den Binnenmarkt schwächen. Gleichzeitig sieht er einige Unternehmen weniger gefährdet: „Die großen Firmen, die Amazons – die importieren Daten und Elektrizität, die sind wahrscheinlich wenig betroffen.“ Auch spezialisierte Unternehmen mit staatlichen Aufträgen könnten profitieren. „Eine Firma wie Palantir wird Regierungsaufträge kriegen“, prognostiziert Leber.

Europa und Asien als neue Favoriten

Statt auf US-Aktien setzt der Fondsmanager nun verstärkt auf andere Märkte. „Die europäischen Kurse sind etwa ein Drittel billiger als die amerikanischen“, erklärt er. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten sei es ratsam, nach stabileren Alternativen zu suchen. „Solange dieses Getöse und Getrampel im Porzellanladen da anhält, wenden sich Investoren von den USA ab“, warnt Leber. Besonders besorgt ist er über die Auswirkungen auf den US-Dollar: „Wer kauft noch den US-Dollar? Wird es eine Schuldenkrise in den USA geben?“ Seine Einschätzung ist eindeutig: „Meine Sorge um den Zustand der Weltwirtschaft ist ziemlich groß – abhängig davon, wie Trump handelt.“

