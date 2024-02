Ist das das Geheimnis seines Erfolges? Warren Buffett verrät, dass fast alle Anleger diesen entscheidenden Fehler beim Investieren machen – so vermeiden Sie ihn

Er gilt als der wohl erfolgreichste Investor der Welt: Warren Buffett (93). Er erzielte mit seinen Investments Renditen, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann und gilt als einer der reichsten Menschen der Welt.

Auf welche Aktien das Orakel von Omaha setzt oder nicht setzt und was er zum aktuellen Marktgeschehen zu sagen hat, verfolgen Anleger also ganz genau. Ein entscheidender Hinweis von Buffett: Der Experte verriet, dass es einen Fehler gibt, den fast alle Anleger beim Investieren machen. Wer ihn vermeidet, kann sich damit bares Geld sichern.

Diesen Fehler machen fast alle Anleger beim Investieren laut Warren Buffett – so vermeiden Sie ihn

Denn wie „The Motley Fool“ einst berichtete, verriet Warren Buffett in einem Interview von 2022: „90 Prozent der Leute, die Aktien kaufen, denken nicht richtig über sie nach. Sie denken an etwas, von dem sie hoffen, dass es nächste Woche steigt". Damit offenbart Buffett zwei seiner wichtigen Prinzipien: Zum einen ist er bekannt dafür, eine Aktie auf Herz und Nieren zu untersuchen, ehe er auch nur einen Cent darin investiert. Er betreibt hierfür einen aufwendigen Recherche-Aufwand, um das Unternehmen von Grund auf zu kennen.

Außerdem denkt Buffett stets langfristig. Kurzfristiges Buy-and-Sell kommt bei der Börsen-Legende so gut wie nicht vor. „Meine Lieblingshaltedauer ist ewig“, erklärte er einst in einem Brief an die Anleger. Wer nicht bereit sei, eine Aktie für mindestens zehn Jahre zu halten, sollte sie nicht einmal zehn Minuten lang besitzen. Denn wer im ersten Schritt eine Aktie kauft, die er gut recherchiert hat und von deren Potenzial überzeugt ist, kann Höhen und Tiefen des Marktes aussitzen. Selbstverständlich: Wer versehentlich mal eine Aktie gewählt hat, aus der einfach nichts mehr wird, sollte auch bereit sein, sich zu trennen.

Buffett hat übrigens angemerkt, dass die Zahl „90 Prozent“ nur geschätzt sei, dennoch ist er überzeugt, dass die große Mehrheit der Anleger zu diesem Fehler tendiert.

