Diese sieben Hochdividendenaktien mit bis zu 13,9 Prozent Rendite gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende, sodass sich Anleger saftige Ausschüttungen sichern können.

Wer Aktien an ihren Ex-Dividendentagen hält, der hat infolgedessen Anspruch auf die anschließende Ausschüttung des Unternehmens. Anleger sollten sich daher sputen, denn diese spannenden Hochdividendenwerte gehen bereits in der kommenden Woche Ex-Dividende.

Sieben Hochdivdendenaktien mit bis zu 13,9 Prozent Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





AES – Ex-Dividende: 13.02.2024 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

WEC Energy – Ex-Dividende: 13.02.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Oxford Square – Ex-Dividende: 14.02.2024 – Dividendenrendite: 13,9 Prozent

Gear Energy – Ex-Dividende: 14.02.2024 – Dividendenrendite: 13,9 Prozent

Imperial Brands – Ex-Dividende: 15.02.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Taitron – Ex-Dividende: 15.02.2024 – Dividendenrendite: 6,2 Prozent

BP – Ex-Dividende: 15.02.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent





Dabei fällt auf, dass in der kommenden Woche besonders Energiewerte ihre Ex-Dividendentage, denn mit AES, WEC, BP und Gear finden sich gleich vier in der Liste. Dabei ist der Öl- und Gaskonzern Gear sicherlich der risikoreichste, aber auch spannendste der vier Werte, denn der Öl-Explorer hängt sehr stark am Rohstoffpreis und hat sich zuletzt hebelartig zu dem Kurs des Rohstoffs entwickelt. Investoren, die diese Schwankungen nicht haben wollen, sollten einen Blick auf den Bluechip-Wert BP werfen, der ein deutlich stabiles Geschäftsmodell und besser prognostizierbare Erträge zu bieten hat.

Außerdem spannend: die Aktie des BDCs Oxford Square mit einer Dividendenrendite von 13,9 Prozent. Das Unternehmen betreibt die Finanzierung via Krediten oder Eigenkapital von mittelständischen Unternehmen in Nordamerika und kann auf diese Weise hohe Renditen vereinnahmen.

