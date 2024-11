Diese 10 Aktien sind zu günstig, um sie zu ignorieren

Auch an der Börse gibt es den Black Friday. Denn wir haben Aktien gefunden, die zu günstig sind, um sie zu ignorieren. Doch nicht immer sind die günstigsten Aktien auch die beste Wahl.

In der Liste oben sehen Anleger 10 ausgewählte Aktien aus dem europäischen Index Stoxx Europe 600 und aus dem US-Nebenwerte-Index Russell 2000. Denn wir wollten unterbewertete Aktien für 2025 finden. Nicht immer zeichnen sich diese günstigen Aktien aber durch eine gute Kursperformance aus. Deswegen haben wir die Kursentwicklung seit Jahresbeginn in der rechten Spalte abgebildet. Anleger sehen also, dass die günstigsten Aktien natürlich nicht immer die besten sein müssen. Dies sehen wir ja beispielsweise auch an den beiden deutschen Aktien der Porsche Holding SE und von Volkswagen. Beide Aktien kommen seit Jahren nicht aus dem Quark, obwohl sie stets niedrige KGVs und hohe Dividendenrenditen aufweisen. Dennoch sollten chancenorientierte Anleger solche Aktien nicht links liegen lassen.

Und gleiches gilt auch für diese Aktien, die zu günstig sind, um sie zu ignorieren:

Schnäppchen-Aktien zum Black Friday

Denn in der Liste fällt auf, dass lediglich zwei der zehn Aktien eine positive Kursentwicklung in diesem Jahr hatten. Nämlich das US-Finanzunternehmen Jackson Financial mit einem Kursplus von 104,71 Prozent und Drax Group mit einem Plus von 42,74 Prozent. Die britische Drax Group-Aktie hat dabei eine schöne Bodenbildung durchgemacht und befindet sich in einem kräftigen Aufwärtstrend. Bei einem KGV von 6,4 und einer Dividendenrendite von 4,22 Prozent können Anleger mit einer kleinen Position bei dem Kraftwerksbetreiber einsteigen.

Und auch die Jackson Financial-Aktie befindet sich in einem tollen Aufwärtstrend. Die Amerikaner sind vor allem im Markt für spezielle Altersvorsorge-Produkte und Lebensversicherungen tätig und verdienen damit scheinbar viel Geld. Für 2025 steht ein KGV von 4,8 und eine Dividendenrendite von 2,98 Prozent zubuche. Anleger können mit einer kleinen Position einsteigen.

Übrigens: Die Gray Television-Aktie steht mit einem Strich beim KGV in der Tabelle, weil die Gewinne je Aktie in 2025 laut Analysten negativ sein sollen. 2024 und 2026 steht aber ein KGV von geringen 1,5 zubuche. Anleger schauen sich die Gray Television-Aktie einfach mal an.

