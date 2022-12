Die Redaktionen von BÖRSE ONLINE, Euro am Sonntag und Euro haben diese drei Aktien als Geheimtipps für 2023 ausgemacht.

Haleon Aktie - Der europäische Riese

Den größten Börsengang in Europa seit einer Dekade dürften viele gar nicht bemerkt haben: Im Juli 2022 ging Haleon aufs Parkett. Das britische Unternehmen entstand 2019 aus dem Zusammenschluss der Sparten für rezeptfreie Medikamente der Pharmagiganten GlaxoSmithKline (GSK) und Pfizer. Das Potenzial von Haleon, zu dem Zahnpflegeprodukte wie Odol oder Sensodyne ebenso gehören wie das Schmerzmittel Voltaren, zeigt sich am besten in einem Gebot von Unilever: Der Konzern bot vor dem Börsengang 58 Milliarden Euro. GSK lehnte ab, der aktuelle Börsenwert liegt bei 35 Milliarden Euro.

Von Matthias Fischer, stellvertretender Chefredakteur Euro.

Hoher Gewinnhebel mit der Hometogo Aktie

Hometogo kam 2021 über eine Spac-Konstruktion an die Börse. Das Unternehmen hatte ursprünglich Ferienwohnungsportale für Dritte betrieben. Nach dem Börsengang wird nun vor allem auf eigene Rechnung gearbeitet. Das erhöht den Deckungsbeitrag, kostet aber erst einmal. Im dritten Quartal hat das Unternehmen gezeigt, wie viel Gewinn möglich ist, wenn sich Marketingkosten normalisieren. Im kommenden Jahr will Hometogo auf Ebene des Betriebsergebnisses schwarze Zahlen schreiben. Schon vorher werden die Verluste zurückgehen, und den Investoren dürfte klarer werden, was drin sein kann. Stopp bei 1,65 Euro setzen.

Von Jörg Lang, BÖRSE ONLINE

MercadoLibre: Das bessere Amazon?

Mercadolibre ist die dominante E-Commerce-­Plattform in Südamerika mit über 20 Prozent Marktanteil, weshalb oft der Vergleich zu Amazon gezogen wird. Doch dieser greift zu kurz: Mercadolibre ist weitaus mehr – und verlagert das Geschäft immer mehr in den Fintech-Bereich. Mercadolibre bietet nicht nur einen Online-Zahlungsdienst an, sondern betreibt gleichzeitig ein Kreditgeschäft – und das mit Erfolg. Das Umsatzwachstum betrug 2022 deutlich über 50 Prozent, und auch die operative Marge steigt. Das Horrorjahr 2022 mit einem Kursverlust von 30 Prozent ist für langfristig orientierte Anleger somit eine attraktive Einstiegs­chance. Welche Aktie vereint sonst Marktdominanz, einen Burggraben und ein solch hohes Wachstum? Stopp bei 680,00 Euro setzen.

Von Sinan Krieger, Euro am Sonntag

