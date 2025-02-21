HomeToGo SE
Aktuelle Nachrichten zu HomeToGo SE
dpa-AFX News zu HomeToGo SE
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 am 19. August 2026 bekannt (deutsch)
EQS-News: Launch von HomeToGo Originals: Neue Dachmarke der HomeToGo Group für die Property-Management-Unternehmen Interhome und Kraushaar (deutsch)
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse der HV 2026 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, inkl. der Vereinfachung der Kapitalstruktur. Geplanter Wechsel im Vorstand (deutsch)
EQS-News: HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis für Q1/26 um EUR7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum (deutsch)
EQS-News: HomeToGo veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und strategische Roadmap für 2026: Fokus auf Interhome-Integration und Profitabilitätswachstum (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|437,30
|402,76
|255,48
|212,28
|162,03
|Nettogewinn (Mio)
|-9,22
|-23,62
|-97,86
|-28,08
|-28,28
|Gewinn/Aktie
|-0,06
|-0,14
|-0,62
|-0,26
|-0,25
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,41
|0,44
|0,74
|1,15
|1,86
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die HomeToGo SE ist Obergesellschaft der HomeToGo GmbH, die sich mit ihrem Online-Marktplatz der nächsten Generation auf alternative Ferienunterkünfte spezialisiert hat. Die Gesellschaft nimmt für sich in Anspruch, den Nutzern einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot zu verschaffen. Die Anbieter von Ferienunterkünften könnten so ihre Reichweite erhöhen, heißt es. Zum Zeitpunkt des Börsenstarts im September 2021 war die Gesellschaft in 23 Ländern mit lokalisierten Webseiten und Apps aktiv. Entstanden ist die HomeToGo SE im Wege des Zusammenschlusses mit der Lakestar SPAC I SE, die am 04. Dezember 2020 zum Zweck des Erwerbs eines operativen Unternehmens aus dem Technologiesektor mit Hauptgeschäftsbetrieb im Europäischen Wirtschaftsraum oder einem bestimmten anderen Land gegründet und später in den regulierten Markt der Frankfurter Börse eingeführt worden war.
Offizielle Webseite: https://www.hometogo.de