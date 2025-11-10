MercadoLibre
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H T
WKN A0MYNP
ISIN US58733R1023
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu MercadoLibre
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|51,79
|40,72
|28,89
|20,78
|14,47
|Nettogewinn (Mrd)
|2,92
|2,04
|2,00
|1,91
|0,99
|Gewinn/Aktie
|57,32
|39,98
|39,40
|37,69
|19,64
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|32,22
|45,82
|51,12
|45,12
|80,02
|KUV
|1,81
|2,30
|3,53
|4,15
|5,49
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die MercadoLibre, Inc. bietet ihren Nutzern ein Ökosystem aus sechs integrierten E-Commerce- und digitalen Zahlungsdiensten. Diese sind der Mercado Libre Marktplatz, die Mercado Pago FinTech-Plattform, der Logistikdienst Mercado Envios, die Mercado Libre Ads-Lösung, der Mercado Libre Classifieds-Dienst und die Mercado Shops Online-Storefronts-Lösung. Mit diesem Angebot will das Unternehmen eine große E-Commerce-Gemeinschaft in Lateinamerika entwickeln, einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt.
Offizielle Webseite: https://www.mercadolibre.com