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MercadoLibre

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WKN A0MYNP
ISIN US58733R1023
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 51,79 40,72 28,89 20,78 14,47
    Nettogewinn (Mrd) 2,92 2,04 2,00 1,91 0,99
    Gewinn/Aktie 57,32 39,98 39,40 37,69 19,64
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 32,22 45,82 51,12 45,12 80,02
    KUV 1,81 2,30 3,53 4,15 5,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die MercadoLibre, Inc. bietet ihren Nutzern ein Ökosystem aus sechs integrierten E-Commerce- und digitalen Zahlungsdiensten. Diese sind der Mercado Libre Marktplatz, die Mercado Pago FinTech-Plattform, der Logistikdienst Mercado Envios, die Mercado Libre Ads-Lösung, der Mercado Libre Classifieds-Dienst und die Mercado Shops Online-Storefronts-Lösung. Mit diesem Angebot will das Unternehmen eine große E-Commerce-Gemeinschaft in Lateinamerika entwickeln, einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt.

    Offizielle Webseite: https://www.mercadolibre.com

    Aktionärsverteilung