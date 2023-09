Unternehmensprofil

Die MercadoLibre, Inc. bietet ihren Nutzern ein Ökosystem aus sechs integrierten E-Commerce- und digitalen Zahlungsdiensten. Diese sind der Mercado Libre Marktplatz, die Mercado Pago FinTech-Plattform, der Logistikdienst Mercado Envios, die Mercado Libre Ads-Lösung, der Mercado Libre Classifieds-Dienst und die Mercado Shops Online-Storefronts-Lösung. Mit diesem Angebot will das Unternehmen eine große E-Commerce-Gemeinschaft in Lateinamerika entwickeln, einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt.

Offizielle Webseite: www.mercadolibre.com