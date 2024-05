Mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit sind übergewichtig, ein Drittel gilt als fettleibig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die damit verbundenen Todesfälle als „epidemische Ausmaße“. Ein Pharmakonzern ist jüngst in den lukrativen Markt eingestiegen, sollten Anleger in die Aktie investieren?



Die enorm große Nachfrage nach den Adipositas-Medikamenten von Novo Nordisk und Eli Lilly kennt keine Grenzen und weckt zugleich Begehrlichkeiten anderer Pharmakonzerne. So hatte der Schweizer Pharmakonzern Roche mit der mehr als drei Milliarden Dollar schweren Übernahme von Carmot Therapeutics in den Markt gegen Fettleibigkeit investiert.



Statista Schätzungen -Anzahl übergewichtiger Personen

Positive Studie

Am Donnerstag hat Roche eine erste positive Studie zu dem Produkt CT-388 von Carmot Therapeutics gegen Fettleibigkeit vorgelegt und erste gute Ergebnisse geliefert. Eine einmal in der Woche getätigte Injektion führte innerhalb von sechs Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von knapp 19 Prozent mit und ist damit in Augenhöhe mit der Wirksamkeit anderer Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Co.



Börse reagiert

Die Nachrichten werden von der Börse honoriert, die Roche-Aktie kann mehr als drei Prozent zulegen. Ob damit die Wende zu wieder besseren Zeiten eingeläutet wird, ist allerdings mehr als fraglich. Bis zur Zulassung des Präparats ist noch ein sehr weiter Weg und ob sich die drei Milliarden schwere Übernahme rechnet ist nur schwer vorherzusehen.



Der Rat von BÖRSE ONLINE

Seit mehr als zwei Jahren geht es mit der Roche-Aktie kontinuierlich bergab. Mittlerweile stehen seit dieser Zeit mehr als 40 Prozent Kursverluste zu Buche und das Chartbild sieht dementsprechend desaströs aus. Trotz der positiven Studie und dem riesigen Marktpotenzial für Adipositas-Medikamente sollte Anleger erst dann in die Roche-Aktie investieren, sofern der Anteilsschein eine Bodenbildung ausbildet. Mit einem derzeitigen KGV 14 ist die Aktie fair bewertet, für den Großteil der Analysten ist Roche aktuell nur eine „Halteposition“.



Lesen Sie auch: Ahnt Warren Buffett einen Tech-Crash? Diese bekannte Aktie verkauft er komplett!

Oder: Bank of America: Diese Energie-Aktien sind die Treiber der Zukunft und bieten enormes Kurspotenzial