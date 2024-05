Energieaktien sind zuletzt deutlich abgestraft worden, doch laut den Analysten der Bank of America unverzichtbarer denn je wegen des hohen Strombedarfes von Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz. Dementsprechend bietet sich bei diesen bisher ungeliebten Werten jetzt langfristig hohes Kurspotenzial.

Spannende Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Cloud oder Quanten Computing werden in der Zukunft Unmengen an Energie verbrauchen. Dementsprechend spannend sind die zuletzt ungeliebten Energiewerte laut der Bank of America. Denn in diesem Bereich dürfte sich viel Geld verdienen und für Aktionäre Kurspotenzial realisieren lassen.

Diese Energiewerte sind die Treiber der Zukunft und bieten hohes Kurspotenzial

„Intermittierende Wind- und Solarenergie können nicht den benötigten Strom liefern und knappe Vorräte könnten zu höheren Preisen, Engpässen und Ausfällen führen“, hieß es in der Studie der Analysten.

Angesichts dessen ist für die Bank of America weniger die erneuerbaren Energien, sondern vielmehr die fossilen Brennstoffe die Gewinner dieser Entwicklung. Aber auch Rohstoffunternehmen zählen die Experten zu den Profiteuren.

In einer zu der Studie zugehörigen Auflistung verrieten die Analysten ihre Favoriten. Diese sind:

BHP Group Ltd

Freeport-McMoRan Inc

Cameco Corp

Pinnacle West Capital

Entergy

Xcel Energy

Public Service Enterprise Group Inc.

Eaton Corp.

Vertiv Holdings

Aspen Technologies

GE Vernova Inc.

Caterpillar

WMB The Williams Cos Inc

Energy Transfer LP Common Units

Kinder Morgan Inc.

Ein besonders genauer Blick lohnt sich dabei auf die folgenden beiden Werte:

Spannender Energiewert mit Kurspotenzial: Cameco Corp

Uran wird in den kommenden Jahren ein weiterer wichtiger Bestandteil der globalen Energiewende sein, auch wenn Deutschland hier einen Alleingang geht. Die kürzliche Rallye bei Uran und die weiterhin niedrigen Bewertungen sprechen aktuell eine sehr deutliche Sprache für Aktien wie Cameco.

Spannender Energiewert mit Kurspotenzial: Pinnacle West Capital

Ebenfalls ein spannender Energiewert mit Kurspotenzial ist Pinnacle West Capital, ein günstig bewerteter amerikanischer Versorger (KGV 15 / Dividendenrendite 4,5 Prozent), der den Hauptteil seiner Energie aus Öl, Kohle und Gas gewinnt. Zusätzlich diversifiziert das Unternehmen immer weiter in den Bereich Solar, der insbesondere am Hauptstandort in der Wüste von Arizona, hohes Ertragspotenzial verspricht.

