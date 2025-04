Die Börsen beben. Und die meisten Aktien stürzen ab. Doch nicht alle Aktien werden aufgrund der Zollstreitigkeiten die Segel streichen. Die US-Experten von Morgan Stanley verraten, welche Aktien zu den Zoll-Gewinnern zählen.

Morgan Stanley: Diese Aktien können Zoll-Gewinner sein

Konsum-Aktien:

Ferrari

McDonald's

Domino's Pizza

Yum Brands

Restaurant Brands International

Wingstop

SharkNinja

Hasbro

Yeti Holdings

Mattel

Asbury Automotive

AutoNation

Group 1 Automotive

Lithia Motors

Penske

Sonic Automotive

Bath & Body Works

Levi Strauss

On Holding

Grundnahrungsmittel-Aktien:

Performance Food Group

Albertsons

Kroger

Grocery Outlet

Industrie-Aktien:

Rockwell Automation

Knight-Swift Transportation

TFI International

Schneider National

Werner Enterprises

Ryder

ARCB ArcBest

Old Dominion Freight

Kornit Digital

Westinghouse Air Brake

Fortive

Materiel-Aktien:

Martin Marietta

Vulcan

Nucor

Steel Dynamics

Commercial Metals Co.

U.S. Steel

Cleveland-Cliffs

Immobilien-Aktien:

Prologis

Lineage

EastGroup Properties

Jetzt Aktien kaufen oder lieber Füße stillhalten?

Aufgrund der Zoll-Streitigkeiten reagiert der Markt mit Panik. Es wird alles aus dem Depot geworfen, was da ist. Dennoch gibt es einige Aktien, die von den Zöllen weniger betroffen sind und die "krisenfest" sind. Die obige Liste von Aktien der US-Bank Morgan Stanley zeigt solche Aktien. Doch sollte man jetzt überhaupt Aktien kaufen oder nicht lieber die Füße stillhalten?

Natürlich ist es nicht ratsam, jetzt all-in zu gehen. Zwar sagt man ja so schön "man solle kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt", doch es ist noch nicht absehbar, wie lange der Crash geht. Auf der anderen Seite sollen Anleger jetzt auch nicht in Panik alles verkaufen. Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Aktien und Verlustrealisierung bei solchen, in denen man keine Hoffnung mehr hat, ist ratsam, um eine Cashquote aufzubauen. Wenn man rund 20 bis 30 Prozent Cash hat, kann man bald wieder einsteigen. Denn etwa die Chinesen reichen den USA die Hand und rufen zu Verhandlungen auf. Schnell kann sich die Börse drehen und wenn man dann gar nicht dabei ist, ist es auch ärgerlich.

Zudem können Anleger in der Zwischenzeit mit recht "sicheren" Aktien Geld verdienen. Prüfen Sie in der Liste oben, ob der Aufwärtstrend der Aktien noch intakt ist, ob die Bewertung stimmt und ob die Aktien noch nicht eingebrochen sind. Trifft alles zu, kann sich ein kleines Investment lohnen.

