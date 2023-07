Mit diesen beiden Aktien sind laut Goldman Sachs in den kommenden Monaten trotz Rezession & Co. hohe Renditen möglich. Doch um welche Titel handelt es sich? Und sind diese auch ein Kauf?

Auch wenn aktuell eine sehr schwierige Phase an den Märkten herrscht und die meisten Anleger davon ausgehen, dass es noch zu Abverkäufen in diesem Jahr kommen kann, gibt es weiterhin Chancen an den Märkten.

Goldman Sachs: 85 und 33 Prozent Rendite sind mit diesen beiden Aktien möglich

Dies beweist auch Goldman Sachs, die diese beiden Titel aktuell zum Kauf empfehlen und mit denen Anlegern 85 bzw. 33 Prozent an Rendite in den kommenden zwölf Monaten einfahren sollen:

Vertex: Hier sieht Goldman Sachs 33 Prozent Rendite

Die erste Emphelung der Analysten ist dabei das Software-Unternehmen Vertex. Dieses stellt Steuer-Software für Unternehmen in den USA her und erleichtert so kleinen und großen Firmen den Abrechnungsprozess.

Aktuell sieht Goldman für die Aktie des Unternehmens ein Upside-Potenzial von 33 Prozent, auch wenn der Titel bereits gut gelaufen ist. Dies begründen die Analysten vor allem mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum nach Jahren der Investitionen. So heißt es in einer Studie:

„Wir betrachten dies als eine der seltenen Geschichten im Softwarebereich, bei der es in Bezug auf Betriebsausgabenpositionen und Bruttomargen erheblichen, strukturellen kurzfristigen Rückenwind bei den Margen gibt, der unserer Meinung nach im Konsens übersehen wird.”

BioMarin: Hier sieht Goldman Sachs 85 Prozent Rendite

Noch deutlich mehr Chancen sieht Goldman Sachs allerdings bei BioMarin. Hierbei handelt es sich um ein Biotechnologieunternehmen, welches vor allem Therapien zur genetischen Behandlung entwickelt und vermarktet.

Dabei ist besonders beachtlich, dass es sich hierbei nicht um eine heiße Pharma-Wette, sondern ein profitables Unternehmen handelt, welches mit dem Medikament Voxzogo gegen Kleinwüchsigkeit bei Kindern einen großen Wachstumstreiber gefunden hat. In einer Studie von Goldman Sachs heißt es dazu:

“Wir halten BioMarin auf dem aktuellen Niveau für attraktiv als profitables Wachstumsunternehmen. Wir weisen darauf hin, dass das kommerzielle Geschäft außerhalb von Roctavian in unserem DCF etwa 95 US-Dollar pro Aktie beträgt, wenn wir von einem Spitzenumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar für Voxzogo ausgehen, was konservativ erscheint.”

