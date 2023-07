Mike Wilson, Chefstratege von Morgan Stanley, hat erneut schlechte Nachrichten für den Markt. Diesmal geht es in seiner Studie um ein Verkaufssignal, welches man so deutlich noch niemals beobachten konnte.

Seit Monaten ist die Jagdsaison der Bären eröffnet, die allesamt viel Negatives über die Märkte zu prognostizieren haben. Dabei handelt es sich aber keinesfalls nur um reine Crashpropheten, sondern auch um Experten wie den Kapitalmarktstrategen Mike Wilson von Morgan Stanley.

Dieser macht nun deutlich: Ein so deutliches Verkaufssignal gab es noch nie!

Morgan Stanley weiter pessimistisch für die Märkte

So hat Wilson vor Kurzem eine Studie veröffentlicht, die wiederum sehr pessimistische Rückschlüsse für den Markt zum Ende dieses Jahres zulässt.

Inzwischen bemängelt der Kapitalmarktstratege aber nicht nur die Ausweitung der Bewertungen, trotz negativer wirtschaftlicher Vorzeichen, denn Wilson hat in einem Chart etwas Einzigartiges entdeckt.

Ein so deutliches Verkaufssignal gab es noch nie

In seiner Studie wies er darauf hin, dass sich das Quant- und Derivate-Strategieteam von Morgan Stanley auf die Kombination der Bilanz der Fed und des allgemeinen Kontos des Finanzministeriums bei der Reverse-Repo-Fazilität konzentriert hat. Dabei zeigte sich Beunruhigendes. Wilson schrieb:

„Wenn diese Divergenzen in der Vergangenheit auftraten, signalisierten sie gute Zeiten für einen Kauf oder Verkauf. Derzeit ist das Ausmaß der Divergenz (Liquidität geringer, Index höher – d. h. das auf dieser Beziehung basierende Verkaufssignal) so groß, wie wir es in der jüngeren Geschichte noch nie erlebt haben.“

Dementsprechend untermauert Wilson erneut seine These jetzt zu verkaufen, da sich der Markt zunehmend eintrüben wird. Aber wie realistisch sind diese Aussichten?

Sollten Anleger das Verkaufssignal nutzen?

Tatsächlich sind die Bewertungen an den Märkten hoch und die Stimmung ist schlecht – allerdings ist bisher trotzdem kein Abverkauf erfolgt.

Zudem handelt es sich bei Wilsons Indikator nur um einen von vielen. So hat der S&P500 dagegen zum Beispiel kürzlich ein deutliches Kaufsignal generiert (mehr dazu in diesem Artikel).

Folglich sollten Anleger hier differenziert denken und nicht aufgrund eines Indikators das ganze Vermögen in die Waagschale werfen. Aktuell sieht es zwar so aus, als könnte das zweite Halbjahr ungemütlich werden, dies ist aber kein Grund den Markt als Anleger zu verlassen.

Lesen Sie auch:

Riesige KI-Blase? Anleger übersehen gerade diese vier Risiken

Oder:

„Risiko selten höher“ – Top-Analyst von Morgan Stanley warnt vor Aktien