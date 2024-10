Goldman Sachs ist sich sicher: Die Jahresendrallye kommt und das, obwohl die Unsicherheiten an den Märkten aktuell groß sind. Darum sind die bisherigen Ziele für die Börsen wahrscheinlich zu gering, und das soll die Aktienkurse in den kommenden Monaten antreiben.

Goldman Sachs hat sich mit seiner eher skeptischen Haltung zum Markt in den vergangenen Jahren nicht gerade als Dauerbulle präsentiert. Doch trotzdem sind die Aussagen des Aktienexperten Scott Rubner von der Investmentbank am Mittwoch eindeutig gewesen: Die Zeit der Bullen ist gekommen.

Die Jahresendrallye kommt jetzt und das wesentlich stärker als erwartet

Denn wie Rubner am Mittwoch in einer Mitteilung an seine Kunden schrieb, dürfte die Jahresendrallye im S&P500 trotz aller aktuellen Probleme bereits in wenigen Tagen beginnen und die bisherigen von Analysten ausgerufenen Ziele deutlich übertreffen (aktuelles Goldman S&P500 Ziel bis Jahresende: 6.000 Punkte).

Antreiben dürfte den Markt laut Einschätzung des Experten die Wiederaufnahme der Aktienrückkufe durch die Unternehmen am 25. Oktober, das Ende der Unsicherheit um die US-Präsidentschaft nach der Wahl und das saisonale Umfeld, das besonders ab November extrem positiv für Aktien ist.

Dürfen sich Anleger auf die Jahresendrallye freuen?

Doch dürfen sich Anleger jetzt wirklich schon auf die Jahresendrallye freuen, nachdem noch vor wenigen Wochen die Angst vor einer Rezession an den Märkten umgegangen war?

Tatsächlich spricht weniger dagegen als viele Bären denken mögen, denn aktuelle Wirtschaftsdaten haben die Angst vor einem Wirtschaftsabschwung in den vergangenen Wochen bereits deutlich entkräftet. Zudem spricht die Saisonalität eine ganz eindeutige Sprache, wenn es um die Marktbewegungen ab November geht.

Isabelnet.com Saisonalität des S&P500

Dementsprechend dürfen Anleger jetzt hoffnungsvoll für den Markt sein, wenngleich überraschend schlechte Nachrichten (zum Beispiel während der Berichtssaison) noch das Potenzial haben, diese Aussicht zunichtezumachen.

