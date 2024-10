Geheimnis gelüftet? Der Milliardär Warren Buffett gilt als der wohl beste Investor der Welt und verrät, worauf es ankommt, ob man eine Aktie behalten oder lieber verkaufen sollte.

Warren Buffett (94) wird von vielen als der erfolgreichste Investor der Welt angesehen. Mit seinen Investitionen schafft er es seit Jahrzehnten, den Markt regelmäßig zu schlagen. Dank seiner Anlagestrategie gehört er seit Langem zu den reichsten Menschen der Welt.

Doch wie schafft er es, so ein gutes Händchen für Aktien zu haben und stets zu wissen, auf welche Titel man setzen und welche man besser meiden sollte?

Selbstverständlich ist noch kein Warren Buffett vom Himmel gefallen. Doch tatsächlich gibt es einige Tricks und Strategien, die man sich von diesem Börsenaltmeister abschauen kann.

Anhand dieser Regel entscheidet Buffett, ob er eine Aktie behält oder nicht

Das Finanzportal "Benzinga" berichtete kürzlich von einem spannenden Interview, das Buffett im Jahr 2014 dem "Fortune Magazine" gab. Darin sagte er unter anderem: „Ich liebe es, wenn die Dinge, die wir kaufen, fallen“, so Buffett. Er werde gar „euphorisch“, wenn die Aktienkurse sinken, weil er dann noch mehr davon kaufen kann.

Denn was man wissen muss: Warren Buffett kauft eine Aktie nie ohne Grund. Bevor er auch nur einen Cent investiert, prüft er das Unternehmen auf Herz und Nieren und bewertet genau, ob das Geschäftsmodell, die Zahlen und der Wettbewerbs-Burggraben überzeugen.

Anleger hingegen würden bei fallenden Kursen häufig einen entscheidenden Fehler machen, so Buffett: „Sie nehmen es als eine Art Referendum über sich selbst und machen daraus ein 'Ich gegen die Aktie' und sagen: Sobald sie zurückbekommen, was sie bezahlt haben, werden sie die Aktie verkaufen (...)“.



Er weist darauf hin: „Die Aktie kümmert sich nicht darum, was Sie bezahlt haben. Sie müssen daran denken, dass die Aktie sich nicht einmal darum kümmert, dass Sie sie besitzen. Sie sind nichts für die Aktie; die Aktie ist alles für Sie,“ sagte Buffett.

Dann wird der Altmeister noch konkreter und verrät, wie er dabei vorgeht, ob er eine Aktie behalten oder verkaufen soll: „Es gibt nichts an der Preisentwicklung der Aktie, das Ihnen sagt, ob Sie sie weiter besitzen sollten. Was Ihnen sagt, ob Sie sie weiter besitzen sollten, ist, was Sie von dem Unternehmen in der Zukunft erwarten, verglichen mit dem Preis, zu dem es jetzt verkauft wird (…)“.

Hier zeigt sich deutlich Buffetts sogenannte Value-Strategie, bei der es darum geht, den inneren Wert eines Unternehmens zu ermitteln und nur dann zu investieren, wenn der Marktpreis darunterliegt.

