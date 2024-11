Die Märkte haben am Mittwoch sehr heftig auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Doch wie geht es jetzt für Aktien, Bitcoin, Gold & Co. nach der Wahl weiter? BÖRSE ONLINE zeigt Ihnen die Gewinner und Verlierer.

Donald Trump ist am Dienstag von der amerikanischen Bevölkerung zum neuen Präsidenten der USA gewählt worden – so viel steht inzwischen fest. Die Reaktion an der Börse fiel derweil enorm gemischt aus. Während der Bitcoin und US-Aktien in die Höhe schossen, verloren beispielsweise Gold und die deutschen Autobauer.

Doch für Anleger stellt sich jetzt die Frage: Was genau ist hier passiert? Und wie geht es jezt weiter?

Börsenbeben an den Märkten nach der Trump-Wahl

Alles, was Sie dazu wissen müssen, erklären wir im aktuellen BÖRSE ONLINE YouTube Video. Hier einige Hintergründe und Aussichten für die jeweiligen Assets:

Gold: Das Edelmetall hat am Mittwoch zwar an Wert verloren, doch eher in einer “Sell the News”-Bewegung, nachdem bereits im Vorfeld mit einer Präsidentschaft Trumps gerechnet worden war. Grundsätzlich sind die Aussichten für Gold aber weiterhin positiv, besonders da Donald Trump beabsichtigt, die Schulden der USA weiter auszubauen.

Deutsche Autobauer: Die Aktien von BMW, Mercedes, Volkswagen und Porsche haben in einer Reaktion auf die Nachrichten massiv verloren. Hintergrund sind besonders die Aussichten auf protektionistische Maßnahmen eines Präsidenten Trumps. Diese dürften die Papiere auch in Zukunft weiter unter Druck setzen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie sich beispielsweise der Bitcoin, amerikanische Aktien, ETFs, China-Werte, Nvidia & Co. entwickeln werden, nachdem Donald Trump Präsident geworden ist, dann werfen Sie einen Blick auf unser aktuelles BÖRSE ONLINE YouTube Video:

Lesen Sie auch:

Die besten Megatrends 2024: Welche ETFs jetzt die größten Renditechancen bieten

Oder:

Unerwartete Erhöhung beim Tagesgeld: Mega-Zinsen für Sparer ab sofort bei dieser Bank