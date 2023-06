Am vergangenen Freitag herrschte bei der Aktie von Shop Apotheke Europe noch Land unter. Nach einer kritischen Analystenstudie von HSBC war der Arzneimittel-Händler abgesackt. Doch bereits am heutigen Dienstag sieht die Welt schon wieder besser aus. Es gibt gute Nachrichten zum E-Rezept. Unter dem neuen Namen "Redcare Pharmacy" klettert der baldige MDax-Aufsteiger wieder über die 50-Tage-Linie.



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass es ab dem 1. Juli Rezepte auch digital geben wird. "Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich", sagte er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen."



Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Lauterbach fügte hinzu: "Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los!"



Mit dem E-Rezept sollen Abläufe in Arztpraxen und Apotheken vereinfacht werden. Zudem soll die Behandlung mit Arzneimitteln sicherer werden.

Die guten Neuigkeiten pushen die Aktien von Shop Apotheke im SDax kräftig aufwärts. Zeitweise klettert der Wert um gut vier Prozent und gehört damit zu den Tagessiegern. Auch charttechnisch hat sich die Lage wieder gebessert, konnte doch die 50-Tage-Linie zurückerobert werden (siehe Chart).



Das Unternehmen hat sich mit sofortiger Wirkung umbenannt. Auch an der Börse ist die Umbenennung der Shop Apotheke in Redcare Pharmacy vollzogen worden. Die Titel des Online-Arzneimittelhändlers sind fortan an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel "RDC" (zuvor SAE) gelistet.



Am Freitag hatte HSBC-Experte Christopher Johnen noch für einen heftigen Kursrückgang bei der Shop Apotheke gesorgt. Der Bewertungsabstand zu den Aktien des schweizer Konkurrenten DocMorris habe ein Extremniveau erreicht, schrieb der Experte in einer Studie. Der Markt sei zu negativ für DocMorris und zu optimistisch für die Shop Apotheke, so Johnen. Entsprechend stufte er letztere Aktien auf "Reduce" ab und hob DocMorris auf "Buy". Die DocMorris-Aktie explodiert heute um fast 20 Prozent.



Analyst Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sagt nun aber, der Ausverkauf der Shop-Apotheke-Aktie sei übertrieben. "Alles in allem bleibt unsere positive Einschätzung von Redcare Pharmacy unverändert", betonte Salis. Das Unternehmen dürfte auch in den kommenden Quartalen die meisten Konkurrenten in den Schatten stellen, so seine These.



In der schwebenden Einführung des E-Rezeptes in Deutschland und einem Joint-Venture in der Schweiz sieht der Analyst positive Kurstreiber. Wer an das Potenzial des E-Rezepts glaube, der sei nun bei DocMorris richtig, ergänzte Johnen. Die Aktie steht in der kommenden Woche zudem vor dem Aufstieg in den MDax.



BÖRSE ONLINE bleibt trotz der Kursverdoppelung seit Jahresanfang ebenfalls zuversichtlich für Redcare Pharmacy und hat ein Kursziel von 120 Euro ausgegeben.