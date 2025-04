An den Märkten geht es aktuell sehr turbulent zu und die Kurse fallen. Doch laut einem bekannten Hedgefonds-Manager ist der aktuelle Abverkauf erst der Anfang, denn Anleger erwartet der größte Börsen-Crash aller Zeiten. Ist Chaos an den Märkten also nur noch eine Frage der Zeit?

Die Märkte stehen aktuell wegen des von Donald Trump entfachen Handelskriegs massiv unter Druck. Doch der Abverkauf, der den S&P 500 an den Rand eines Bärenmarktes geführt hat, könnte erst der Anfang sein, so die These des Hedgefondsmanagers Mark Spitznagel.

Größter Börsen-Crash aller Zeiten kommt JETZT, warnt Experte

Denn der Experte, der sich auf Short-Fonds für “Schwarze Schwan”-Events an der Börse spezialisiert hat, schrieb: "Ich erwarte einen Absturz von 80 Prozent, wenn das vorbei ist. Ich glaube einfach nicht, dass es das schon war. Das ist eine Falle."

Konkret rechnet Spitznagel damit, dass es um 80 Prozent nach unten gehen könnte. Dies wäre ein wirklich historischer Abverkauf, den es so an der Börse noch nie gegeben hat.

Als einen zentralen Faktor sieht der Hedgefonds-Manager dabei die Staatsverschuldung, die zu einem massiven Problem werden und die Blase an den Märkten zum Platzen bringen könnte.

Chaos an den Märkten nur noch eine Frage der Zeit?

Doch angesichts dieser Prognose stellt sich für Anleger die Frage: Ist Chaos an den Märkten nur noch eine Frage der Zeit? Und sollte man jetzt seine Aktien verkaufen?

Tatsächlich ist die Antwort: Nein. Denn Spitznagel ist dafür bekannt, häufig derartige Prognosen aufzustellen, auch um seinen Hedgefonds, der sich auf Short-Wetten spezialisiert, zu promoten. Allerdings treten die von ihm vorhergesehenen schwarzen Schwäne beinahe nie ein.

Außerdem rät Spitznagel überraschenderweise dazu, dass Anleger jetzt nicht in Panik ihre Positionen verkaufen sollen, sondern zu strategisch klugen Positionierungen, unter anderem in günstigen Indexfonds.

