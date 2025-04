Die Panik an den Märkten wird immer größer und nun warnen auch noch Analysten der Großbanken J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co., dass ein echtes Horrorszenario für Aktien immer wahrscheinlicher werden dürfte. Müssen Anleger ihre Aktien jetzt verkaufen?

Die Panik an den Märkten ist durch den Zollkrieg von Donald Trump mit dem Rest der Welt enorm angewachsen. Besonders groß ist dabei nicht nur die Angst vor einem Ende des globalen Freihandels, sondern insbesondere vor einer Rezession in den USA, was ein echtes Horrorszenario für die Kurse wäre. Letzteres wird zumindest nun laut Einschätzung einiger großer Analystenhäuser immer wahrscheinlicher.

Horrorszenario für Aktien immer wahrscheinlicher?

Denn nach Verkündung der massiven Handelsbeschränkungen haben Goldman Sachs, J.P. Morgan und die Ratingagentur S&P Global die Wahrscheinlichkeiten für einen Wirtschaftsabschwung in den Vereinigten Staaten deutlich erhöht.

Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA im Jahr 2025

Außerdem gab es einige warnende Worte, beispielsweise von J.P. Morgan CEO Jamie Dimon. Dieser brachte die Möglichkeit einer Stagflation ins Spiel, da die inflationären Tendenzen in den USA seiner Meinung nach noch lange nicht bereinigt sind und gleichzeitig nun ein Wirtschaftsabschwung droht.

Aber auch andere Experten wie der bekannte Fondsmanager Bill Ackman zeigten sich sehr pessimistisch. Der Kopf hinter Pershing Square prognostizierte als Folge der Zölle einen “nuklearen Winter” für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten.

Müssen Anleger ihre Aktien jetzt verkaufen?

Dementsprechend erscheint die Situation aktuell recht aussichtslos für die Märkte und es fehlt die Fantasie für Kurssteigerungen. Sollten Anleger also jetzt ihre Aktien verkaufen?

Die klare Antwort darauf ist: Nein. Denn obwohl es aktuell stark nach unten geht und es aussichtslos erscheint, notierte der Aktienmarkt allein zwölf Monate nach einer Korrektur in den letzten 15 Jahren um im Schnitt 18 Prozent höher. Anleger, die diese Rendite nicht verpassen wollen, sollten also dabei bleiben.

