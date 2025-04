Der DAX gerät am Mittwoch erneut massiv unter Druck, denn die Panik der Anleger wird zunehmend größer. Das steckt jetzt konkret dahinter und darum kommt es zur Eskalation bei deutschen Aktien und dem Euro.

Nachdem am Dienstag eine deutliche Kurserholung eingesetzt hat, sind diese Gewinne im DAX am Mittwoch vollständig egalisiert worden. Grund dafür ist erneut die Handelspolitik von US-Präsidenten Donald Trump, der für eine weitere Eskalation sorgt.

Eskalation bei DAX, deutschen Aktien und Euro

Denn Trump hat weitere Handelszölle gegen China in Reaktion auf die von Peking eingesetzten Handelsbeschränkungen erlassen. Auch die restlichen Zölle gegen andere Staaten sind nun vollständig in Kraft getreten. Zuvor hatte die Wall Street noch auf eine 90-tägige Verhandlungspause gehofft, doch diese scheint nun auszubleiben, wie vom Weißen Haus bereits im Vorfeld angekündigt.

Dementsprechend geraten auch deutsche Aktien am Mittwoch wieder deutlich unter Druck, da die Angst vor einem Ende des weltweiten Freihandels und einer globalen Rezession zunehmend größer wird. Der DAX verlor in einer ersten Reaktion zeitweise mehr als vier Prozent. Deutsche Aktien wie Fresenius, Rheinmetall und SAP brachen am deutlichsten ein.

Gleichzeitig steigt der Euro in diesem Kontext gegenüber dem US-Dollar weiter an, der aufgrund der geopolitischen Verwerfungen zunehmend schwächer wird. Mit aktuell 1,10 US-Dollar je Euro nährt sich die europäische Leitwährung ihrem Jahreshoch bei 1,114 US-Dollar.

Nächster massiver Ausverkauf: Was tun?

Damit gibt es an den Märkten also den nächsten deutlichen Ausverkauf, und die Panik vieler Anleger steigt. Dennoch ist es jetzt keine gute Idee, Aktien zu verkaufen.

Denn auch wenn es aktuell wenig Hoffnung auf eine Erholung gibt, da Aktien langfristig steigen, dürfte es früher oder später zu einem Comeback kommen. Dementsprechend dürfte es jetzt viel sinnvoller sein, attraktive Kaufchancen am Markt zu nutzen. Lesen Sie passend dazu: Einmalige Einstiegs-Chance: Deutsche Aktien jetzt kaufen? Was für eine neue deutsche Welle spricht

Auch interessant:

Mega-Zinshammer: Diese Bank bietet plötzlich das beste Tagesgeld in Deutschland