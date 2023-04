Der Hedgefonds-Manager des Elliots Fonds Paul Singer, der schon Staaten in die Knie zwang, erwartet bald eine Rezession. Doch trotzdem setzt er weiter auf diese beiden Aktien. Ein Grund zum Kaufen?

Paul Singer ist bekannt dafür oftmals weder Bulle noch Bär zu sein. Außerdem ist er bekannt dafür, einfach richtige Prognosen zu treffen, auch wenn es manchmal weh tut. So sagte der Hedgefonds-Manager, ohne jede Woche vor einem neuen Untergangsszenario zu warnen, die Finanzkrise und den Corona-Crash voraus. Und auch jetzt hat Singer beunruhigendes Zeugnis seiner aktuellen Erkenntnisse abgegeben:

„Ich denke, dass dies eine außerordentlich gefährliche und verwirrende Zeit ist…Die Bewertungen sind immer noch sehr hoch. Es besteht ein erhebliches Rezessionsrisiko. Wir sehen die Möglichkeit einer längeren Periode mit niedrigen Renditen bei Finanzanlagen, niedrigen Renditen bei Immobilien, Unternehmensgewinnen, höheren Arbeitslosenquoten als jetzt und viel Inflation in der nächsten Runde…“

Singer setzt weiter auf Aktien

Trotzdem setzt Singer in seinem Elliot Fonds weiter auf Aktien. Besonders auf zwei Aktien, deren vielleicht prominentester Investor er ist. Bieten sich hier vielleicht Chancen trotz einer Rezession? Und sollten Anleger Singer folgen?

Marathon Petroleum (KGV: 4,6 Dividendenrendite: 2,29 Prozent)

Der erste Wert, den Singer mit mehr als zehn Prozent im Portfolio gewichtet hat, ist Marathon Petroleum. Damit setzt der Hedgefonds-Manager verstärkt, wie auch Warren Buffett, auf Ölwerte, denn Marathon Petroleum unterhält große Raffinerien und Transportsysteme in den USA.

Spannend ist die Aktie aber nicht nur wegen des zahlreichen Gewinns aus den vergangenen Jahren. Sondern auch, weil Öl noch viel länger gebraucht wird als bisher erwartet. Dementsprechend könnte auch in einer wirtschaftlich schlechten Phase die Nachfrage und damit der Gewinn von Marathon Petroleum hoch bleiben.

Pinterest (KGV: 18,4 Dividendenrendite: 0,00 Prozent)

Etwa halb so groß, aber aus einem ganz anderen Sektor, stammt dagegen Singers Beteiligung an Pinterest. Hier tritt der Hedgefonds vor allem als aktivistischer Investor auf und will bei der Social-Media-Plattform versteckte Werte heben.

Hierdurch kann tatsächlich auch in Krisenzeiten eine Überrendite entstehen, wenn es dem Team um Singer herum gelingt, das angeschlagene Tech-Unternehmen wieder auf zwei gesunde Beine zu stellen.

