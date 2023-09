Unternehmensprofil

Marathon Petroleum Corp. (MPC) ist eine der größten unabhängigen Erdölraffinerien, Vermarkter und Transporteur in den USA. Das Geschäft besteht aus drei Bereichen. "Refining & Marketing" raffiniert Rohöl und andere Rohstoffen in sieben Raffinerien an der Golfküste und im Mittleren Westen, kauft Ethanol sowie raffinierte Produkte für den Weiterverkauf und verteilt sie durch verschiedene Mittel, eingeschlossen Lastkähne, Terminals und Lastkraftwagen. MPC vertreibt raffinierte Produkte an Großmarkt -Kunden, Käufer auf dem Spotmarkt, sein Speedway-Segment und an unabhängige Unternehmer, die Marathon Einzelhandelsgeschäfte betreiben. "Speedway" verkauft Kraftstoffe und Convenience-Produkte in den Retail-Markt im Mittleren Westen, in erster Linie durch Speedway Convenience-Stores. "Pipeline Transportation" transportiert Rohöl und andere Rohstoffen zu den Raffinerien, liefert raffinierte Produkte an den Groß-und Einzelhandel und umfasst die Pipelineanlagen und Beteiligungen von MPC.

Offizielle Webseite: www.marathonpetroleum.com