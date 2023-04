Diese Aktien stehen für ein sicheres und steigendes Einkommen. Dazu zählen neben der Allianz und Microsoft auch die Aktie von American Tower. Auf welche Dividenden sich Anleger freuen dürfen.

Viele Anleger sind vor allem mit zunehmendem Alter auf der Suche nach Aktien, die ein solides und verlässliches Zusatzeinkommen zahlen oder sogar eines Tages die kompletten Lebenshaltungskosten decken.

Aber auch immer mehr junge Anleger kommen in der aktuellen Krisenphase an den Märkten auf die Idee, in konservativere Titel mit stabilen Ausschüttungen und resilienten Geschäftsmodell zu investieren, um ein passives Einkommen zu erhalten. Doch um das zu schaffen, braucht es auch die richtigen Aktien. Diese drei könnten dabei unter anderem besonders spannend sein:

American Tower – Langweiliger Dividendenzahler

Wenig spannend, dafür aber solide – das ist eine der wichtigsten Prämissen bei guten Dividendenaktien und dies gilt auch für den ersten Wert American Tower. Der auf der ganzen Welt aktive REIT baut und betreibt nämlich eine sechsstellige Zahl von Mobilfunkmasten.

Durch den Ausbau des Mobilfunknetzes und den Wunsch der Menschen nach immer mehr Geschwindigkeit und besserer Verbindung dürfte die Aktie langfristig profitieren. Dazu werden Anleger hier mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,15 Prozent belohnt.

Spannend ist vor allem, dass American Tower seine Dividende in den vergangenen fünf Jahren jedes Jahr um 17,5 Prozent steigern konnte. Um aktuell von American Tower Dividenden leben zu können (dafür nehmen wir mal 2.000 Euro vor Abzug von Steuern), dann bräuchten Anleger aktuell 761.000 Euro dafür. Doch bereits in fünf Jahren könnte die Dividendenrendite beim heutigen Kauf auf 7,05 Prozent angewachsen sein und dann bräuchten Anleger "nur" 340.000 Euro.

Allianz – Solider Hochdividendenwert

Wem aber die Ausschüttung bei American Tower zu gering ist, der kann mal einen Blick auf einen sehr soliden deutschen Hochdividendenwert werfen, nämlich die Allianz. Diese bietet Anlegern nämlich eine aktuelle Dividendenrendite von 5,5 Prozent.

Als einer der größten weltweit agierenden Versicherungskonzerne und dazu noch einer der wichtigsten Vermögensverwalter mit zwei Billionen Assets under Management ist der Konzern auch sehr resilient gegen Krisen.

Um von der Dividende der Allianz leben zu können, bräuchten Anleger heute 436.000 Euro. Doch die Allianz-Aktie konnte ihre Dividende in den vergangenen fünf Jahren jährlich um 7,28 Prozent steigern. Schreiben wir diese Entwicklung fort, so könnte die Dividendenrendite in fünf Jahren bei 7,81 Prozent stehen und Anleger bräuchten "nur" rund 307.000 Euro.

Microsoft – Starkes Dividendenwachstum

Für Anleger die etwas mehr Zeit mitbringen, muss es aber nicht unbedingt ein Investment in die Aktie mit der höchsten Dividende sein. Tatsächlich zeigen viele längerfristige Betrachtungen, dass Anleger, die auf Dividendenwachstumswerte setzen, besser abschneiden.

Ein solcher Wert ist der Tech-Konzern Microsoft, welcher seine Ausschüttung fast jährlich im zweistelligen Prozentbereich steigert. Dementsprechend dürfte bei einem Investment die aktuelle Dividendenrendite von einem Prozent bezogen auf den Einstiegskurs in Zukunft deutlich anwachsen, wenn Microsoft das Tempo der Anhebungen weiter hält.

Aktuell zahlt Microsoft 0,95 Prozent Dividendenrendite. Doch der Konzern steigert seine Ausschüttungen regelmäßig. 2013 lag die Dividende je Aktie noch bei deutlich unter einem Dollar, nun beträgt sie schon mehr als 2,50 Dollar. Microsoft erhöhte alleine in den vergangenen fünf Jahren die Dividende jährlich um 9,92 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.