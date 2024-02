Aktuell läuft es an den Märkten, doch die Frage ist: wie lange noch? Der Hedgefonds-Manager und Citadel CEO Ken Griffin sieht beim Eintreten dieses Ereignisses einen Crash und eine anschließende Wirtschaftskrise schlimmer als die von 1929:

Weltuntergangstheorien sind bei vielen Crashpropheten sehr beliebt, allerdings gehört der Hedgefonds-Manager und Citadel CEO Ken Griffin nicht dazu. Trotzdem stellte der Experte kürzlich auf einer Konferenz in Miami eine steile These auf und warnte vor einer Krise von Aktienmarkt und Wirtschaft, die schlimmer sein könnte als die große Depression der 30er-Jahre:

Wenn das passiert, kommt ein schlimmerer Crash als in der großen Depression

So sprach der Experte am Dienstag über die Möglichkeit eines Angriffs auf Taiwan, gesteuert von der Regierung in Peking. Er sagte: „Wie viele Wochen dauert es, bis Tesla die Produktion von Autos einstellt? Oder GM? Oder stellt Boeing den Flugzeugbau ein?” Denn tatsächlich sind die Chips aus Taiwan inzwischen zu einem extrem wichtigen Gut für die amerikanische Wirtschaft geworden.

Im Falle eines Krieges würden diese wichtigen Güter nicht mehr ihren Weg in die USA finden. Allgemein ist davon auszugehen, dass der Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt – China und den USA – zusammenbrechen dürfte, wenn es zu einem Krieg kommt.

So schlimm kommt es laut dem Hedgefonds-Manager

Als Folge davon sieht Griffin einen Crash am Aktienmarkt mit anschließender Wirtschaftskrise, schlimmer als die große Depression der 30er-Jahre. Konkret rechnet der Experte in einem solchen Szenario mit einem Einbruch des Welt-BIPs von acht bis zehn Prozent.

Eine Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario, das wie ein schwarzer Schwan wirkt, gab der Hedgefonds-Manager nicht. Allerdings äußerte sich Griffin positiv zum Umgang Chinas mit dem neuen taiwanesischen Präsidenten und sagte, dass man diese Art der friedlichen Dialoge weiter benötige.

Schreckensszenario als Damoklesschwert

Ein Angriff von China auf Taiwan wäre definitiv ein Schreckensszenario für die Börse mit kaum absehbaren Folgen. Wirklich abzuschätzen, ob es am Ende des Tages dazu kommt, vermag allerdings niemand. Der schwelende Konflikt ist damit ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft.

Lesen Sie auch:

Erfolgreicher als Frank Thelen und Cathie Wood: Diese 3 Tech-Aktien empfiehlt bester deutscher Tech-Fondsmanager

Oder:

Novo Nordisk überrascht mit Geschäftszahlen - Aktie klettert auf Rekordhöhe